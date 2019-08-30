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Avropa Liqasında qrup mərhələsinin tam təqvimi açıqlanıb - SİYAHI

​Avropa Liqasında qrup mərhələsinin tam təqvimi açıqlanıb

UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin tam təqvimi açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ"ın da vəsiqə qazandığı mərhələyə sentyabrın 19-da start veriləcək.

Son turun qarşılaşmaları isə dekabrın 12-də keçiriləcək.

19 sentyabr

A qrupu

20:55. APOEL - "Düdelanj"

20:55. "Qarabağ" - "Sevilya"

B qrupu

20:55. "Dinamo" (Kiyev) - "Malmö"

20:55. "Kopenhagen" - "Luqano"

C qrupu

20:55. "Bazel" - "Krasnodar"

20:55. "Xetafe" - "Trabzonspor"

D qrupu

20:55. PSV - "Sportinq"

20:55. LASK - "Rusenborq"

E qrupu

20:55. "Renn" - "Seltik"

20:55. ÇFR - "Latsio"

F qrupu

20:55. "Ayntraxt" - "Arsenal"

20:55. "Standard" - "Vitoriya"

G qrupu

23:00. "Portu" - "Yanq Boyz"

23:00. "Reyncers" - "Feyenoord"

H qrupu

23:00. "Lüdoqorets" - MOİK

23:00. "Espanyol" - "Ferentsvaroş"

I qrupu

23:00. "Volfsburq" - "Aleksandriya"

23:00. "Gent" - "Sent-Etyen"

J qrupu

23:00. "Roma" - "İstanbul Başakşehir"

23:00. "Borussiya" - "Volfsberq"

K qrupu

23:00. "Vulverhempton" - "Braqa"

23:00. "Slovan" - "Beşiktaş"

L qrupu

23:00. "Mançester Yunayted" - "Astana"

23:00. "Partizan" - AZ

II tur

2 October

F qrupu

18:50. "Vitoriya" - "Ayntraxt"

3 oktyabr

A qrupu

23:00. "Sevilya" - APOEL

23:00. "Düdelanj" - "Qarabağ"

B qrupu

23:00. "Malmö" - "Kopenhagen"

23:00. "Luqano" - "Dinamo" Kiyev

C qrupu

23:00. "Krasnodar" - "Xetafe"

23:00. "Trabzonspor" - "Bazel"

D qrupu

23:00. "Sportinq" - LASK

23:00. "Rusenborq" - PSV

E qrupu

23:00. "Latsio" - "Renn"

23:00. "Seltik" - ÇFR

F qrupu

23:00. "Arsenal" - "Standard"

G qrupu

20:55. "Yanq Boyz" - "Reyncers"

20:55. "Feyenoord" - "Portu"

H qrupu

20:55. MOİK - "Espanyol"

20:55. "Ferentsvaroş" - "Lüdoqorets"

I qrupu

20:55. "Sent-Etyen" - "Volfsburq"

20:55. "Aleksandriya" - "Gent"

J qrupu

20:55. "İstanbul Başakşehir" - "Borussiya"

20:55. "Volfsberq" - "Roma"

K qrupu

20:55. "Beşiktaş" - "Vulverhempton"

20:55. "Braqa" - "Slovan"

L qrupu

18:50. "Astana" - "Partizan"

20:55. AZ - "Mançester Yunayted"

III tur

24 oktyabr

A qrupu

20:55. "Qarabağ" - APOEL

23:00. "Sevilya" - "Düdelanj"

B qrupu

23:00. "Dinamo" Kiyev - "Kopenhagen"

23:00. "Malmö" - "Luqano"

C qrupu

23:00. "Xetafe" - "Bazel"

23:00. "Trabzonspor" - "Krasnodar"

D qrupu

23:00. "Sportinq" - "Rusenborq"

23:00. PSV - LASK

E qrupu

23:00. "Seltik" - "Latsio"

23:00. "Renn" - ÇFR

F qrupu

23:00. "Arsenal" - "Vitoriya"

23:00. "Ayntraxt" - "Standard"

G qrupu

20:55. "Portu" - "Reyncers"

20:55. "Yanq Boyz" - "Feyenoord"

H qrupu

20:55. MOİK - "Ferentsvaroş"

20:55. "Lüdoqorets" - "Espanyol"

I qrupu

20:55. "Gent" - "Volfsburq"

20:55. "Sent-Etyen" - "Aleksandriya"

J qrupu

20:55. "Roma" - "Borussiya"

20:55. "İstanbul Başakşehir" - "Volfsberq"

K qrupu

20:55. "Beşiktaş" - "Braqa"

20:55. "Slovan" - "Vulverhempton"

L qrupu

20:55. "Partizan" - "Mançester Yunayted"

20:55. AZ - "Astana"

IV tur

6 noyabr

F qrupu

19:50. "Vitoriya" - "Arsenal"

7 noyabr

A qrupu

21:55. APOEL - "Qarabağ"

21:55. "Düdelanj" - "Sevilya"

B qrupu

21:55. "Kopenhagen" - "Dinamo" Kiyev

21:55. "Luqano" - "Malmö"

C qrupu

21:55. "Bazel" - "Xetafe"

21:55. "Krasnodar" - "Trabzonspor"

D qrupu

21:55. "Rusenborq" - "Sportinq"

21:55. LASK - PSV

E qrupu

21:55. "Latsio" - "Seltik"

21:55. ÇFR - "Renn"

F qrupu

21:55. "Standard" - "Ayntraxt"

G qrupu

23:00. "Feyenoord" - "Yanq Boyz"

23:00. "Reyncers" - "Portu"

H qrupu

24:00. "Espanyol" - Lüdoqorets"

24:00. "Ferentsvaroş" - MOİK

I qrupu

24:00. "Volfsburq" - "Gent"

24:00. "Aleksandriya" - "Sent-Etyen"

J qrupu

24:00. "Borussiya" - "Roma"

24:00. "Volfsberq" - "İstanbul Başakşehir"

K qrupu

24:00. "Braqa" - "Beşiktaş"

24:00. "Vulverhempton" - "Slovan"

L qrupu

19:50. "Astana" - AZ

24:00. "Mançester Yunayted" - "Partizan"

V tur

27 noyabr

F qrupu

19:50. "Vitoriya" - "Standard"

28 noyabr

A qrupu

24:00. "Sevilya" - "Qarabağ"

24:00. "Düdelanj" - APOEL

B qrupu

24:00. "Malmö" - "Dinamo" Kiyev

24:00. "Luqano" - "Kopenhagen"

C qrupu

19:50. "Krasnodar" - "Bazel"

19:50. "Trabzonspor" - "Xetafe"

D qrupu

24:00. "Sportinq" - PSV

24:00. "Rusenborq" - LASK

E qrupu

24:00. "Lazio" - ÇFR

24:00. "Seltik" - "Renn"

F qrupu

24:00. "Arsenal" - "Ayntraxt"

G qrupu

21:55. "Yanq Boyz" - "Portu"

21:55. "Feyenoord" - "Reyncers"

H qrupu

21:55. MOİK - "Lüdoqorets"

21:55. "Ferentsvaroş" - "Espanyol"

I qrupu

21:55. "Sent-Etyen" - "Gent"

21:55. "Aleksandriya" - "Volfsburq"

J qrupu

21:55. "İstanbul Başakşehir" - "Roma"

21:55. "Volfsberq" - "Borussiya"

K qrupu

21:55. "Beşiktaş" - "Slovan"

21:55. "Braqa" - "Vulverhempton"

L qrupu

19:50. "Astana" - "Mançester Yunayted"

21:55. AZ - "Partizan"

VI tur

12 dekabr

A qrupu

21:55. APOEL - "Sevilya"

21:55. "Qarabağ" - "Düdelanj"

B qrupu

21:55. "Dinamo" Kiyev - "Luqano"

21:55. "Kopenhagen" - "Malmö"

C qrupu

21:55. "Bazel" - "Trabzonspor"

21:55. "Xetafe" - "Krasnodar"

D qrupu

21:55. PSV - "Rusenborq"

21:55. LASK - "Sportinq"

E qrupu

21:55. "Renn" - "Latsio"

21:55. ÇFR - "Seltik"

F qrupu

21:55. "Ayntraxt" - "Vitoriya"

21:55. "Standard" - "Arsenal"

G qrupu

24:00. "Portu" - "Feyenoord"

24:00. "Reyncers" - "Yanq Boyz"

H qrupu

24:00. "Lüdoqorets" - "Ferentsvaroş"

24:00. "Espanyol" - MOİK

I qrupu

24:00. "Volfsburq" - "Sent-Etyen"

24:00. "Gent" - "Aleksandriya"

J qrupu

24:00. "Roma" - "Volfsberq"

24:00. "Borussiya" - "İstanbul Başakşehir"

K qrupu

24:00. "Vulverhempton" - "Beşiktaş"

24:00. "Slovan" - "Braqa"

L qrupu

24:00. "Mançester Yunayted" - AZ

24:00. "Partizan" - "Astana"

16 dekabr: 1/16 final mərhələsinin püşkatması

20 fevral 2020: 1/16 final, ilk oyunlar

27 fevral 2020: 1/16 final, cavab oyunları

28 fevral: 1/8 final mərhələsinin püşkatması

12 mart: 1/8 final, ilk oyunlar

19 mart: 1/8 final, cavab oyunları

20 mart: 1/4 final və yarımfinal mərhələlərinin püşkatması

9 aprel: 1/4 final, ilk oyunlar

16 aprel: 1/4 final, cavab oyunları

30 aprel: yarımfinal, ilk oyunlar

7 may: yarımfinal, cavab oyunları

27 may: Final. Polşa, Qdansk stadionu

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