Avropa Liqasında qrup mərhələsinin tam təqvimi açıqlanıb - SİYAHI

UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin tam təqvimi açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ"ın da vəsiqə qazandığı mərhələyə sentyabrın 19-da start veriləcək.
Son turun qarşılaşmaları isə dekabrın 12-də keçiriləcək.
19 sentyabr
A qrupu
20:55. APOEL - "Düdelanj"
20:55. "Qarabağ" - "Sevilya"
B qrupu
20:55. "Dinamo" (Kiyev) - "Malmö"
20:55. "Kopenhagen" - "Luqano"
C qrupu
20:55. "Bazel" - "Krasnodar"
20:55. "Xetafe" - "Trabzonspor"
D qrupu
20:55. PSV - "Sportinq"
20:55. LASK - "Rusenborq"
E qrupu
20:55. "Renn" - "Seltik"
20:55. ÇFR - "Latsio"
F qrupu
20:55. "Ayntraxt" - "Arsenal"
20:55. "Standard" - "Vitoriya"
G qrupu
23:00. "Portu" - "Yanq Boyz"
23:00. "Reyncers" - "Feyenoord"
H qrupu
23:00. "Lüdoqorets" - MOİK
23:00. "Espanyol" - "Ferentsvaroş"
I qrupu
23:00. "Volfsburq" - "Aleksandriya"
23:00. "Gent" - "Sent-Etyen"
J qrupu
23:00. "Roma" - "İstanbul Başakşehir"
23:00. "Borussiya" - "Volfsberq"
K qrupu
23:00. "Vulverhempton" - "Braqa"
23:00. "Slovan" - "Beşiktaş"
L qrupu
23:00. "Mançester Yunayted" - "Astana"
23:00. "Partizan" - AZ
II tur
2 October
F qrupu
18:50. "Vitoriya" - "Ayntraxt"
3 oktyabr
A qrupu
23:00. "Sevilya" - APOEL
23:00. "Düdelanj" - "Qarabağ"
B qrupu
23:00. "Malmö" - "Kopenhagen"
23:00. "Luqano" - "Dinamo" Kiyev
C qrupu
23:00. "Krasnodar" - "Xetafe"
23:00. "Trabzonspor" - "Bazel"
D qrupu
23:00. "Sportinq" - LASK
23:00. "Rusenborq" - PSV
E qrupu
23:00. "Latsio" - "Renn"
23:00. "Seltik" - ÇFR
F qrupu
23:00. "Arsenal" - "Standard"
G qrupu
20:55. "Yanq Boyz" - "Reyncers"
20:55. "Feyenoord" - "Portu"
H qrupu
20:55. MOİK - "Espanyol"
20:55. "Ferentsvaroş" - "Lüdoqorets"
I qrupu
20:55. "Sent-Etyen" - "Volfsburq"
20:55. "Aleksandriya" - "Gent"
J qrupu
20:55. "İstanbul Başakşehir" - "Borussiya"
20:55. "Volfsberq" - "Roma"
K qrupu
20:55. "Beşiktaş" - "Vulverhempton"
20:55. "Braqa" - "Slovan"
L qrupu
18:50. "Astana" - "Partizan"
20:55. AZ - "Mançester Yunayted"
III tur
24 oktyabr
A qrupu
20:55. "Qarabağ" - APOEL
23:00. "Sevilya" - "Düdelanj"
B qrupu
23:00. "Dinamo" Kiyev - "Kopenhagen"
23:00. "Malmö" - "Luqano"
C qrupu
23:00. "Xetafe" - "Bazel"
23:00. "Trabzonspor" - "Krasnodar"
D qrupu
23:00. "Sportinq" - "Rusenborq"
23:00. PSV - LASK
E qrupu
23:00. "Seltik" - "Latsio"
23:00. "Renn" - ÇFR
F qrupu
23:00. "Arsenal" - "Vitoriya"
23:00. "Ayntraxt" - "Standard"
G qrupu
20:55. "Portu" - "Reyncers"
20:55. "Yanq Boyz" - "Feyenoord"
H qrupu
20:55. MOİK - "Ferentsvaroş"
20:55. "Lüdoqorets" - "Espanyol"
I qrupu
20:55. "Gent" - "Volfsburq"
20:55. "Sent-Etyen" - "Aleksandriya"
J qrupu
20:55. "Roma" - "Borussiya"
20:55. "İstanbul Başakşehir" - "Volfsberq"
K qrupu
20:55. "Beşiktaş" - "Braqa"
20:55. "Slovan" - "Vulverhempton"
L qrupu
20:55. "Partizan" - "Mançester Yunayted"
20:55. AZ - "Astana"
IV tur
6 noyabr
F qrupu
19:50. "Vitoriya" - "Arsenal"
7 noyabr
A qrupu
21:55. APOEL - "Qarabağ"
21:55. "Düdelanj" - "Sevilya"
B qrupu
21:55. "Kopenhagen" - "Dinamo" Kiyev
21:55. "Luqano" - "Malmö"
C qrupu
21:55. "Bazel" - "Xetafe"
21:55. "Krasnodar" - "Trabzonspor"
D qrupu
21:55. "Rusenborq" - "Sportinq"
21:55. LASK - PSV
E qrupu
21:55. "Latsio" - "Seltik"
21:55. ÇFR - "Renn"
F qrupu
21:55. "Standard" - "Ayntraxt"
G qrupu
23:00. "Feyenoord" - "Yanq Boyz"
23:00. "Reyncers" - "Portu"
H qrupu
24:00. "Espanyol" - Lüdoqorets"
24:00. "Ferentsvaroş" - MOİK
I qrupu
24:00. "Volfsburq" - "Gent"
24:00. "Aleksandriya" - "Sent-Etyen"
J qrupu
24:00. "Borussiya" - "Roma"
24:00. "Volfsberq" - "İstanbul Başakşehir"
K qrupu
24:00. "Braqa" - "Beşiktaş"
24:00. "Vulverhempton" - "Slovan"
L qrupu
19:50. "Astana" - AZ
24:00. "Mançester Yunayted" - "Partizan"
V tur
27 noyabr
F qrupu
19:50. "Vitoriya" - "Standard"
28 noyabr
A qrupu
24:00. "Sevilya" - "Qarabağ"
24:00. "Düdelanj" - APOEL
B qrupu
24:00. "Malmö" - "Dinamo" Kiyev
24:00. "Luqano" - "Kopenhagen"
C qrupu
19:50. "Krasnodar" - "Bazel"
19:50. "Trabzonspor" - "Xetafe"
D qrupu
24:00. "Sportinq" - PSV
24:00. "Rusenborq" - LASK
E qrupu
24:00. "Lazio" - ÇFR
24:00. "Seltik" - "Renn"
F qrupu
24:00. "Arsenal" - "Ayntraxt"
G qrupu
21:55. "Yanq Boyz" - "Portu"
21:55. "Feyenoord" - "Reyncers"
H qrupu
21:55. MOİK - "Lüdoqorets"
21:55. "Ferentsvaroş" - "Espanyol"
I qrupu
21:55. "Sent-Etyen" - "Gent"
21:55. "Aleksandriya" - "Volfsburq"
J qrupu
21:55. "İstanbul Başakşehir" - "Roma"
21:55. "Volfsberq" - "Borussiya"
K qrupu
21:55. "Beşiktaş" - "Slovan"
21:55. "Braqa" - "Vulverhempton"
L qrupu
19:50. "Astana" - "Mançester Yunayted"
21:55. AZ - "Partizan"
VI tur
12 dekabr
A qrupu
21:55. APOEL - "Sevilya"
21:55. "Qarabağ" - "Düdelanj"
B qrupu
21:55. "Dinamo" Kiyev - "Luqano"
21:55. "Kopenhagen" - "Malmö"
C qrupu
21:55. "Bazel" - "Trabzonspor"
21:55. "Xetafe" - "Krasnodar"
D qrupu
21:55. PSV - "Rusenborq"
21:55. LASK - "Sportinq"
E qrupu
21:55. "Renn" - "Latsio"
21:55. ÇFR - "Seltik"
F qrupu
21:55. "Ayntraxt" - "Vitoriya"
21:55. "Standard" - "Arsenal"
G qrupu
24:00. "Portu" - "Feyenoord"
24:00. "Reyncers" - "Yanq Boyz"
H qrupu
24:00. "Lüdoqorets" - "Ferentsvaroş"
24:00. "Espanyol" - MOİK
I qrupu
24:00. "Volfsburq" - "Sent-Etyen"
24:00. "Gent" - "Aleksandriya"
J qrupu
24:00. "Roma" - "Volfsberq"
24:00. "Borussiya" - "İstanbul Başakşehir"
K qrupu
24:00. "Vulverhempton" - "Beşiktaş"
24:00. "Slovan" - "Braqa"
L qrupu
24:00. "Mançester Yunayted" - AZ
24:00. "Partizan" - "Astana"
16 dekabr: 1/16 final mərhələsinin püşkatması
20 fevral 2020: 1/16 final, ilk oyunlar
27 fevral 2020: 1/16 final, cavab oyunları
28 fevral: 1/8 final mərhələsinin püşkatması
12 mart: 1/8 final, ilk oyunlar
19 mart: 1/8 final, cavab oyunları
20 mart: 1/4 final və yarımfinal mərhələlərinin püşkatması
9 aprel: 1/4 final, ilk oyunlar
16 aprel: 1/4 final, cavab oyunları
30 aprel: yarımfinal, ilk oyunlar
7 may: yarımfinal, cavab oyunları
27 may: Final. Polşa, Qdansk stadionu
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