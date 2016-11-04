Bakı. 4 noyabr. REPORT.AZ/ Bu gün Avropa Liqasında qrup mərhələsinin IV turunun oyunları keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycandan fərqli olaraq bir sıra Avropa ölkələrində saatların əqrəbi 1 saat geriyə çəkildiyindən, matçların başlanma saatları da dəyişdirilib. Nəticədə bu dəfə matçlar ilk 3 turla müqayisədə 1 saat gec başlayıb.

Artıq bu turda 4 komanda 1/16 finala vəsiqə qazana bilib. Bunlar "Zenit", "Ayaks", "Şalke" və "Şaxtyor" olub. "Qarabağ"ın yer aldığı qrupda "Fiorentina" qazandığı növbəti qələbə ilə liderliyini möhkəmləndirib.

Avropa Liqası, qrup oyunları, IV tur

3 noyabr

A qrupu

22:00. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 2:1

22:00. " "Zarya" (Ukrayna) - Feyenoord" (Hollandiya) - 1:1

Xal durumu: "Fənərbağça" - 7. "Feyenoord" - 7. "Mançester Yunayted" - 6. "Zarya" - 2.

B qrupu

20:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 1:1

22:00. APOEL (Kipr) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) - 1:0

Xal durumu: APOEL - 9. "Olimpiakos" - 7. "Yanq Boyz" - 4. "Astana" - 2..

C qrupu

22:00. "Qəbələ" (Azərbaycan) - "Sent-Etyen" (Fransa) - 1:2

22:00. "Anderlext" (Belçika) - "Maynts" (Almaniya) - 6:1

Xal durumu: "Sent-Etyen" - 8. "Anderlext" - 8. "Maynts" - 5. "Qəbələ" - 0.

D qrupu

22:00. "Makkabi" (Tel-Əviv, İsrail) - AZ (Hollandiya) - 0:0

22:00. "Zenit" (Rusiya) - "Dundalk" (İrlandiya) - 2:1

Xal durumu: "Zenit" - 12. "Dundalk" - 4. "Makkabi" - 4. AZ - 2.

E qrupu

22:00. "Austriya" (Avstriya) - "Roma" (İtaliya) - 2:4

22:00. "Astra" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Çexiya) - 1:1

Xal durumu: "Roma" - 8. "Austriya" - 5. "Astra" - 4. "Viktoriya" - 3.

F qrupu

22:00. "Atletik" (İspaniya) - "Genk" (Belçika) - 5:3

22:00. "Sassuolo" (İtaliya) - "Rapid" (Avstriya) - 2:2

Xal durumu: "Genk" - 6. "Atletik" - 6. "Rapid" - 5. "Sassuolo" - 5.

G qrupu

00:05. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Standart" (Belçika) - 0:3

00:05. "Ayaks" (Hollandiya) - "Selta" (İspaniya) - 3:2

Xal durumu: "Ayaks" - 10."Standart" - 5. "Selta" - 5. "Panatinaikos" - 1.

H qrupu

00:05. "Gent" (Belçika) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 3:5

00:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Konyaspor" (Türkiyə) - 2:1

Xal durumu: "Şaxtyor" - 12. "Braqa" - 5. "Gent" - 4. "Konyaspor" - 1.

İ qrupu

00:05. "Şalke" (Almaniya) - "Krasnodar" (Rusiya) - 2:0

00:05. "Nitsa" (Fransa) - "Zalsburq" (Avstriya) - 0:2

Xal durumu: "Şalke" - 12. "Krasnodar" - 6. "Zalsburq" - 3. "Nitsa" - 3.

J qrupu

00:05. PAOK (Yunanıstan) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 0:1

00:05. "Fiorentina" (İtaliya) - "Slovan" (Çexiya) - 3:0

Xal durumu: "Fiorentina" - 10. "Qarabağ" - 7. PAOK - 4. "Slovan" - 1.

K qrupu

00:05. "Southempton" (İngiltərə) - "İnter" (İtaliya) - 2:1

00:05 "Sparta" (Çexiya) - "Hapoel" (Bir Şeva, İsrail) - 2:0

Xal durumu: "Sparta" - 9. "Southempton" - 7. "Hapoel" - 4. "İnter" - 3.

L qrupu

00:05. "Sürix"(İsveçrə) - "Styaua" (Rumıniya) - 0:0

00:05. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Osmanlıspor" (Türkiyə) - 1:2

Xal durumu: "Osmanlıspor" - 7. "Sürix" - 5. "Vilyarreal" - 5. "Styaua" - 3.