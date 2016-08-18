Avropa Liqasında "pley-off" mərhələsinin oyunları keçiriləcək

Bakı. 18 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının "pley-off" mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, gecədə 21 oyun baş tutacaq.
Türkiyəni bu mərhələdə "Fənərbağça", "Osmanlıspor" və "Başakşehir" komandaları təmsil edir. "Neftçi"nin məğlub olduğu Makedoniyanın "Şkendiya" klubu Belçikada "Gent"in qonağı olacaq.
18:00. "Astana" (Qazaxıstan) - BATE (Belarus)
20:00. "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) - PAOK (Yunanıstan)
20:15. "Senderyuske" (Danimarka) - "Sparta" (Çexiya)
20:30. "Krasnodar" (Rusiya) - "Partizan" (Serbiya)
20:30. "Midtyulland" (Dainmarka) - "Osmanlıspor" (Türkyə)
21:00. AEK (Kipr) - "Slovan" (Çexiya)
21:00. "Austriya" (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç)
21:00. "Qəbələ" (Azərbaycan) - "Maribor" (Sloveniya)
21:00. "Göteborq" (İsveç) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
21:00. "Makkabi" (İsrail) - "Hayduk" (Xorvatiya)
21:00. "Slaviya" (Çexiya) - "Anderlext" (Belçika)
21:30. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Şaxtyor" (Ukrayna)
22:00. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Qrasshoppers" (İsveçrə)
22:00. "Lokomotiv" (Xorvatiya) - "Genk" (Belçika)
22:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Bröndbü" (Danimarka)
22:00. "Voyvodina" (Serbiya) - "AZ Alkmaar" (Hollandiya)
22:15. "Astra" (Rumıniya) - "Vest Hem" (İngiltərə)
22:30. "Gent" (Belçika) - "Şkendiya" (Makedoniya)
22:45. "Sassuolo" (İtaliya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
23:00. "Aroka" (Portuqaliya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
23:05. "Trençin" (Slovakiya) - "Rapid" (Asvtriya)
Qeyd edək ki, cavab görüşləri bir həftə sonra olacaq.
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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