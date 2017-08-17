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    Avropa Liqasında “pley-off” mərhələsinin növbəti ilk oyunları keçiriləcək

    Qitənin fərqli ölkələrində ümumilikdə 21 matç baş tutacaq

    Bakı. 17 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında “pley-off” mərhələsinin növbəti ilk oyunları keçiriləcək. 

    “Report”un məlumatına görə, qitənin fərqli ölkələrində ümumilikdə 21 matç baş tutacaq.

    Azərbaycan yığmasının müdafiəçisi Pavel Paşayevin formasını geyindiyi Ukrayna “Aleksandriya”sı Belarusda BATE-nin qonağı olacaq. Türkiyə təmsilçisi “Fənərbağça” isə Makedoniyada “Vardar”la üz-üzə gələcək.

    Həmçinin “Ayaks” - “Rusenborq”, “Milan” - “Şkendiya” və “Panatinaikos” - “Atletik” qarşılaşmaları da maraq kəsb edir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçiləri – “Zirə” və “İnter” II təsnifat mərhələsində, “Qəbələ” isə III raundda mübarizəni dayandırıb.

    Avropa Liqası

    “Pley-off” mərhələsi, ilk oyunlar

    17 avqust

    21:00. “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - “Skenderbeu” (Albaniya)

    21:00. "BATE" (Belarus) - “Aleksandriya” (Ukrayna)

    21:00. “Apollon” (Kipr) - “Midtyulland” (Danimarka)

    21:00. “Krasnodar” (Rusiya) - “Srvena Zvezda” (Serbiya)

    21:45. “Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Braqa” (Portuqaliya)

    22:00. PAOK (Yunanıstan) - “Ostersun” (İsveç)

    22:00. “Vardar” (Makedoniya) - “Fənərbağça” (Türkiyə)

    22:15. “Viktoriya” (Çexiya) - AEK (Kipr)

    22:30. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - “Suduva” (Litva)

    22:30. “Altax” (Avstriya) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)

    22:30. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Atletik” (İspaniya)

    22:45. “Legiya” (Polşa) - “Şerif” (Moldova)

    22:45. “Domjale” (Sloveniya) - “Marsel” (Fransa)

    22:45. “Ayaks” (Hollandiya) - “Rusenborq” (Norveç)

    22:45. “Vitorul” (Rumıniya) - “Zalsburq” (Avstriya)

    22:45. “Brügge” (Belçika) - AEK (Yunanıstan)

    22:45. “Osiyek” (Xorvatiya) - “Austriya” (Avstriya)

    22:45. “Milan” (İtaliya) - “Şkendiya” (Makedoniya)

    23:00. “Partizan” (Serbiya) - “Videoton” (Macarıstan)

    23:05. “Everton” (İngiltərə) - “Hayduk” (Xorvatiya)

    23:30. “Maritimu” (Portuqaliya) - “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna)

    16 avqust

    20:00. “Utrext” (Hollandiya) - “Zenit” (Rusiya) - 1:0

    Qol: Zakariya Labyad, 77

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