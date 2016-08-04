​Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin iştirakçıları müəyyənləşir

Bakı. 3 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmış bütün komandalar müəyyənləşəcək. "Report"un məlumatına görə, gecədə 28 oyun baş tutacaq.
İlk oyunda evdə 5:0 hesablı qələbə qazanan Belçikanın "Gent" klubu Rumıniya "Vitorul"u qarşısına daha rahat çıxacaq. Bundan başqa Ukraynada "Aleksandriya" üzərində qələbə qazanan (3:0) Xorvatiya "Hayduk”u və Maltada "Birkirkara"nı eyni hesabla darmadağın edən Rusiya "Krasnodar"ı da pley-off mərhələsinə çox yaxındır.
II təsnifat mərhələsində "Neftçi"ni məğlub edən Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilk oyunda əldə etdiyi 2:0 hesablı qələbə ilə Çexiyada "Mlada Boleslav" qarşısına daha rahat çıxacaq.
Avropa Liqası, III təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
20:00. HİK (Finlandiya) - "Höteburq" (İsveç)
İlk oyun: 2:1
20:00. "Nomme Kalyu" (Estoniya) - "Osmanlıspor" (Türkiyə)
İlk oyun: 0:1
20:00. "Mitdyulland" (Danimarka) - "Videoton" (Macarıstan)
İlk oyun: 1:0
20:30. "Krasnodar" (Rusiya) - "Birkirkara" (Malta)
İlk oyun: 3:0
20:30. "Spartak" (Moskva, Rusiya) - AEK (Kipr)
İlk oyun: 1:1
20:30. "Trnava" (Slovakiya) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)
İlk oyun: 1:0
21:00. AİK (İsveç) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)
İlk oyun: 0:1
21:00. "Apollon" (Kipr) - "Qrasshoppers" (İsveçrə)
İlk oyun: 1:2
21:00. "Arouka" (Portuqaliya) - "Herakles" (Hollandiya)
İlk oyun: 1:1
21:00. "Beytar" (Yerusəlim, İsrail) - "Jelqava" (Latviya)
İlk oyun: 1:1
21:00. "Qəbələ" (Azərbaycan) - "Lill" (Fransa)
İlk oyun: 1:1
21:00. "Yannina” (Yunanıstan) - "AZ Alkmaar" (Hollandiya)
İlk oyun: 0:1
21:00. "Mlada Boleslav" (Çexiya) - "Şkendiya” (Makedoniya)
İlk oyun: 0:2
21:00. "Vorskla" (Ukrayna) - "Lokomotiv" (Zaqreb, Xorvatiya)
İlk oyun: 0:0
21:15. "Sonderjuske” (Danimarka) - "Zaqlebye" (Polşa)
İlk oyun: 2:1
21:30. "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Panduri" (Rumıniya)
İlk oyun: 3:1
21:45. "Dinamo" (Minsk, Belarus) - "Voyvodina" (Serbiya)
İlk oyun: 1:1
22:00. AEK (Yunanıstan) - "Sent-Etyen" (Fransa)
İlk oyun: 0:0
22:15. "Brondbü” (Danimarka) - "Herta" (Almaniya)
İlk oyun: 0:1
22:15. "Vitorul" (Rumıniya) - "Gent" (Belçika)
İlk oyun: 0:5
22:15. "Maribor" (Sloveniya) - "Aberdin” (Şotlandiya)
İlk oyun: 1:1
22:15. "Rieka” (Xorvatiya) - "Başakşehir" (Türkiyə)
İlk oyun: 0:0
22:30. "Hayduk" (Xorvatiya) - "Aleksandriya" (Ukrayna)
İlk oyun: 3:0
22:30. "Sassuolo" (İtaliya) - "Lutsern" (İsveçrə)
İlk oyun: 1:1
22:45. "Kork Siti” (İrlandiya) - "Genk" (Belçika)
İlk oyun: 0:1
22:45. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Domjale" (Sloveniya)
İlk oyun: 1:2
23:00. "Rio Ave" (Portuqaliya) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)
İlk oyun: 0:0
23:05. "Rapid” (Vyana, Avstriya) - "Torpedo" (Jodino, Bolqarıstan)
İlk oyun: 0:0
Qeyd edək ki, "Kəpəz"i Avropa Liqasından kənarlaşdıram Avstriya "Admira"sı isə Çexiyanın "Slovan" klubuna məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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