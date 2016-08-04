​Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin iştirakçıları müəyyənləşir

Bakı. 3 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmış bütün komandalar müəyyənləşəcək. "Report"un məlumatına görə, gecədə 28 oyun baş tutacaq.

İlk oyunda evdə 5:0 hesablı qələbə qazanan Belçikanın "Gent" klubu Rumıniya "Vitorul"u qarşısına daha rahat çıxacaq. Bundan başqa Ukraynada "Aleksandriya" üzərində qələbə qazanan (3:0) Xorvatiya "Hayduk”u və Maltada "Birkirkara"nı eyni hesabla darmadağın edən Rusiya "Krasnodar"ı da pley-off mərhələsinə çox yaxındır.

II təsnifat mərhələsində "Neftçi"ni məğlub edən Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilk oyunda əldə etdiyi 2:0 hesablı qələbə ilə Çexiyada "Mlada Boleslav" qarşısına daha rahat çıxacaq.

Avropa Liqası, III təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

20:00. HİK (Finlandiya) - "Höteburq" (İsveç)

İlk oyun: 2:1

20:00. "Nomme Kalyu" (Estoniya) - "Osmanlıspor" (Türkiyə)

İlk oyun: 0:1

20:00. "Mitdyulland" (Danimarka) - "Videoton" (Macarıstan)

İlk oyun: 1:0

20:30. "Krasnodar" (Rusiya) - "Birkirkara" (Malta)

İlk oyun: 3:0

20:30. "Spartak" (Moskva, Rusiya) - AEK (Kipr)

İlk oyun: 1:1

20:30. "Trnava" (Slovakiya) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)

İlk oyun: 1:0

21:00. AİK (İsveç) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)

İlk oyun: 0:1

21:00. "Apollon" (Kipr) - "Qrasshoppers" (İsveçrə)

İlk oyun: 1:2

21:00. "Arouka" (Portuqaliya) - "Herakles" (Hollandiya)

İlk oyun: 1:1

21:00. "Beytar" (Yerusəlim, İsrail) - "Jelqava" (Latviya)

İlk oyun: 1:1

21:00. "Qəbələ" (Azərbaycan) - "Lill" (Fransa)

İlk oyun: 1:1

21:00. "Yannina” (Yunanıstan) - "AZ Alkmaar" (Hollandiya)

İlk oyun: 0:1

21:00. "Mlada Boleslav" (Çexiya) - "Şkendiya” (Makedoniya)

İlk oyun: 0:2

21:00. "Vorskla" (Ukrayna) - "Lokomotiv" (Zaqreb, Xorvatiya)

İlk oyun: 0:0

21:15. "Sonderjuske” (Danimarka) - "Zaqlebye" (Polşa)

İlk oyun: 2:1

21:30. "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Panduri" (Rumıniya)

İlk oyun: 3:1

21:45. "Dinamo" (Minsk, Belarus) - "Voyvodina" (Serbiya)

İlk oyun: 1:1

22:00. AEK (Yunanıstan) - "Sent-Etyen" (Fransa)

İlk oyun: 0:0

22:15. "Brondbü” (Danimarka) - "Herta" (Almaniya)

İlk oyun: 0:1

22:15. "Vitorul" (Rumıniya) - "Gent" (Belçika)

İlk oyun: 0:5

22:15. "Maribor" (Sloveniya) - "Aberdin” (Şotlandiya)

İlk oyun: 1:1

22:15. "Rieka” (Xorvatiya) - "Başakşehir" (Türkiyə)

İlk oyun: 0:0

22:30. "Hayduk" (Xorvatiya) - "Aleksandriya" (Ukrayna)

İlk oyun: 3:0

22:30. "Sassuolo" (İtaliya) - "Lutsern" (İsveçrə)

İlk oyun: 1:1

22:45. "Kork Siti” (İrlandiya) - "Genk" (Belçika)

İlk oyun: 0:1

22:45. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Domjale" (Sloveniya)

İlk oyun: 1:2

23:00. "Rio Ave" (Portuqaliya) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)

İlk oyun: 0:0

23:05. "Rapid” (Vyana, Avstriya) - "Torpedo" (Jodino, Bolqarıstan)

İlk oyun: 0:0

Qeyd edək ki, "Kəpəz"i Avropa Liqasından kənarlaşdıram Avstriya "Admira"sı isə Çexiyanın "Slovan" klubuna məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.