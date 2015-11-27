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    Avropa Liqasında növbəti turun oyunları keçirilib

    12 qrupda keçirilən 24 qarşılaşmada nəticələr qeydə alınıb

    Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində V turun oyunları keçirilib. 

    12 qrupda keçirilən 24 qarşılaşmada bu nəticələr qeydə alınıb:

    A qrupu

    "Molde" (Norveç) - "Fənərbaxça" (Türkiyə)-0:2

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Ayaks" (Hollandiya)-1:2

    B qrupu

    "Rubin" (Kazan, Rusiya) - "Sion" (İsveçrə)-2:0

    "Liverpul" (İngiltərə) - "Bordo" (Fransa)-2:1

    C qrupu

    Krasnodar" (Rusiya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)-1:0

    PAOK (Yunanıstan) - "Qəbələ" (Azərbaycan)-0:0

    D qrupu

    "Brügge" (Belçika) - "Napoli" (İtaliya)-0:1

    "Legiya" (Polşa) - "Midtyullan" (Danimarka)-1:0

    E qrupu

    "Dinamo" (Minsk, Belarus) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)-1:0

    "Vilyarreal" (İspaniya) - "Rapid" (Avstriya)-1:0

    F qrupu

    "Marsel" (Fransa) - "Qroningen" (Hollandiya)-2:1

    "Braqa" (Portuqaliya) - "Liberets" (Çexiya)-2:1

    G qrupu

    "Latsio" (İtaliya) - "Dnepr" (Ukrayna)-2:1

    "Rusenborq" (Norveç) - "Sent-Etyen" (Fransa)-1:1

    H qrupu

    “Beşiktaş” (Türkiyə) - "Skenderbeu" (Albaniya)-2:0

    "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Sportinq" (Portuqaliya)-1:4

    İ qrupu

    "Belenenşeş" (Portuqaliya) - "Lex" (Polşa)-0:0

    "Bazel" (İsveçrə) - Fiorentina" (İtaliya)-2:2

    J qrupu

    "Qarabağ" (Azərbaycan) - “Tottenhem" (İngiltərə)-0:1

    "Monako" (Fransa) - "Anderlext" (Belçika)-0:2

    K qrupu

    "Şalke" (Almaniya) - APOEL (Kipr)-1:0

    "Sparta" (Çexiya) - “Asteras Tripolis" (Yunanıstan)-1:0

    L qrupu

    "AZ Alkmaar" (Hollandiya) - “Partizan" (Serbiya)-1:2

    "Auqsburq" (Almaniya) - "Atletik" (Bilbao, İspaniya)-2:3

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