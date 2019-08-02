Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

UEFA Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, üçüncü oyun günündə daha 41 qarşılaşma keçirilib. Azərbaycan klublarından "Neftçi" Rusiya "Arsenal"ını 3:0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.
Ölkənin digər təmsilçisi "Qəbələ" isə səfərdə Gürcüstanın "Dinamo" kollektivinə uduzaraq (0:3) mübarizəni dayandırıb. Türkiyənin "Malatyaspor" klubu Sloveniya "Olimpiya"sını məğlub edərək (1:0) turnirdən uzaqlaşdırıb.
Daha 6 matç əvvəlki iki oyun günündə olub.
Avropa Liqası
II təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
1 avqust
18:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Santa Koloma" (Andorra) - 4:1
İlk oyun - 0:0
18:00. "Ordabasi" (Qazaxıstan) – “Mlada Boleslav” (Çexiya) - 2:3
İlk oyun - 1:1
18:30. “Kayrat” (Qazaxıstan) – “Hapoel Bier-Şeva” (İsrail) - 1:1
İlk oyun - 0:2
19:00. “Viitorul” (Rumıniya) – “Gent” (Belçika) - 2:1
İlk oyun - 3:6
20:00. “Zarya” (Luqansk, Ukrayna) – "Buduçnost" (Podqoritsa, Monteneqro) - 1:0
İlk oyun - 3:1
20:00. “Kuopio” (Finlandiya) – “Legiya” (Polşa) - 0:0
İlk oyun - 0:1
20:15. "Universitatya” (Krayova, Rumıniya) – "Honved" (Macarıstan) - 0:0 (PEN - 3:1)
İlk oyun - 0:0
20:30. "Riqa" (Latviya) - "Pyast" (Polşa) - 2:1
İlk oyun - 2:3
20:30. “Hakken” (İsveç) – AZ (Alkmaar, Hollandiya) - 0:3
İlk oyun – 0:0
20:30. “Debretsen” (Macarıstan) – “Torino” (İtaliya) - 1:4
İlk oyun – 0:3
20:30. "Levski" (Bolqarıstan) – AEK (Larnaka, Kipr) - 0:4
İlk oyun - 0:3
21:00. "Şerif" (Moldova) - "Partizani" (Albaniya) - 1:1
İlk oyun - 1:0
21:00. AEL (Limasol, Kipr) – “Aris” (Yunanıstan) - 0:1
İlk oyun - 0:0
21:00. “Apollon” (Kipr) – “Şemrok Rovers” (İrlandiya) - 2:1 (Əlavə vaxt 1:0)
İlk oyun – 1:2
21:00. "Makkabi" (Hayfa, İsrail) – “Strasburq” (Fransa) - 2:1
İlk oyun - 1:3
21:00. “Klaksvik” (Farer adaları) – “Lütsern” (İsveçrə) - 0:1
İlk oyun - 0:1
21:00. “Malmö” (İsveç) – "Domjale" (Sloveniya) - 3:2
İlk oyun - 2:2
21:00. "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) – “Qəbələ” (Azərbaycan) - 3:0
İlk oyun - 2:0
21:00. “Vaduts” (Lixtenşteyn) – “Fehervar” (Macarıstan) - 1:0 (Əlavə vaxt 1:0)
İlk oyun - 0:1
21:00. “Yablonets” (Çexiya) – “Pünik” (Ermənistan) - 0:0
İlk oyun - 1:2
21:00. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – “Utrext” (Hollandiya) - 1:1 (Əlavə vaxt 1:0)
İlk oyun - 1:1
21:00. “Atromitos” (Yunanıstan) – “Dunayska Ştreda” (Slovakiya) - 3:2
İlk oyun - 2:1
21:00. “Neftçi” (Azərbaycan) – “Arsenal” (Tula, Rusiya) - 3:0
İlk oyun - 1:0
21:00. “Liepaya” (Latviya) – “Norrçöpinq” (İsveç) - 0:1
İlk oyun – 0:2
21:30. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Valür" (İslandiya) - 4:0
İlk oyun - 1:1
21:30. “Proqres” (Lüksemburq) – “Reyncers” (Şotlandiya) - 0:0
İlk oyun - 0:2
21:30. "Brondbü" (Danimarka) – “Lexiya” (Qdansk, Polşa) - 2:1 (Əlavə vaxt 2:0)
İlk oyun - 1:2
21:45. “Esbyerq” (Danimarka) – “Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus)- 0:0
İlk oyun - 0:2
22:00. “Qzira” (Malta) – “Ventspils” (Latviya)- 2:2
İlk oyun - 0:4
22:00. "Olimpiya" (Lyublyana, Sloveniya) – “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə) - 0:1
İlk oyun - 2:2
22:30. "Styaua" (Rumıniya) – "Alaşkert" (Ermənistan)- 2:3
İlk oyun - 3:0
22:30. “Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya) – “Flora” (Estoniya)- 2:1
İlk oyun - 2:1
22:30. “Şturm” (Qraz, Avstriya) – “Hoqesun” (Norveç) - 2:1
İlk oyun - 0:2
22:45. "Linfild" (Şimali İrlandiya) - HB (Torshavn, Farer adaları) - 1:0
İlk oyun - 2:2
22:45. “Spartak” (Trnava, Slovakiya) – “Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) - 3:1
İlk oyun - 0:2
22:45. "Osiyek" (Xorvatiya) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - 1:0 (PEN 3:4)
İlk oyun - 0:1
22:45. "Aberdin" (Şotlandiya) – “Çixura” (Gürcüstan) - 5:0
İlk oyun - 1:1
23:00. “Partizan” (Serbiya) – “Konnak” (Uels) - 3:0
İlk oyun - 1:0
23:00. “Vitoriya” (Portuqaliya) – "Jöness Eş" (Lüksemburq) - 4:0
İlk oyun - 1:0
23:00. “Kruzaders” (Şimali İrlandiya) – “Vulverhempton” (İngiltərə) - 1:4
İlk oyun - 0:2
23:15. “Styarnan” (İslandiya) – “Espanyol” (İspaniya) - 1:3
İlk oyun - 0:4
31 iyul
22:45. "Çukariçki" (Serbiya) – “Molde” (Norveç) - 1:3
İlk oyun - 0:0
30 iyul
19:45. “Linkoln” (Cəbəllütariq) – "Ararat" (Ermənistan) - 1:2
İlk oyun - 0:2
19:45. "Suduva" (Litva) – "Tre Penne" (San-Marino) - 5:0
İlk oyun - 5:0
19:55. "Düdelanj" (Lüksemburq) – "Şkendiya" (Makedoniya) - 1:1
İlk oyun - 2:1
20:00. “Ferronikeli” (Kosovo) – "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - 1:1
İlk oyun – 1:2.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi