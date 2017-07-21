Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

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Bakı. 21 iyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, oyunlar nəticəsində növbəti mərhələyə yüksələn 33 komanda müəyyənləşib.

Türkiyənin bu mərhələdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" İsveç "Ostersun"u ilə qarşılaşıb. İlk görüşdə "Ostersun" 2:0 hesabı ilə qalib gəldiyindən, "sarı-qırmızılar" ev oyununda ya eyni hesabla qalib gələrək, penaltilər seriyasında dəqiq olmalı, ya da ən azı 3 top fərqi ilə qələbə qazanmalı idi. Amma görüş heç-heçə ilə nəticələnib. Bununla da "Ostersun" mərhələ adlayaraq, "İnter"i üstələyən Lüksemburq "Fola Eş"inə rəqib olub.

Avropa Liqası

II təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

20 iyul

19:00. "Lünqbü” (Danimarka) - "Slovan” (Bratislava, Slovakiya) - 2:1

İlk oyun - 1:0

19:00. "Dinamo” (Minsk, Belarus) - "Rabotniçki” (Makedoniya) - 3:0

İlk oyun - 1:1

20:00. HİK (Finlandiya) - "Şkendiya” (Makedoniya) - 1:1

İlk oyun - 1:3

20:00. "Suduva” (Litva) - "Liepaya” (Latviya) - 0:1

İlk oyun - 2:0

20:00. "Trakay” (Litva) - "Norçöpinq” (İsveç) - 2:1 (penaltilərlə - 5:3)

İlk oyun - 1:2

20:00. "Vaasa” (Finlandiya) - "Brondbü” (Danimarka) - 2:1

İlk oyun - 0:2

20:00. "Mlada Boleslav” (Çexiya) - "Şemrok Rovers” (İrlandiya) - 2:0

İlk oyun - 3:2

20:30. "Dinamo” (Brest, Belarus) - "Altax” (Avstriya) - 0:3

İlk oyun - 1:1

21:00. "Bney Yehuda” (İsrail) - "Trençin” (Slovakiya) - 2:0

İlk oyun - 1:1

21:00. "Midtyulland” (Danimarka) - "Ferentsvaroş” (Macarıstan) - 3:1

İlk oyun - 4:2

21:00. "Odd” (Norveç) - "Vaduts” (Lixtenşteyn) - 1:0

İlk oyun - 1:0

21:00. "Brann” (Norveç) - "Rujomberok” (Slovakiya) - 0:2

İlk oyun - 1:0

21:00. "Levski” (Bolqarıstan) - "Hayduk” (Xorvatiya) - 1:2

İlk oyun - 0:1

21:00. "Zirə” (Azərbaycan) - "Astra” (Rumıniya) - 0:0

İlk oyun - 1:3

21:00. AEK (Larnaka, Kipr) - "Kork Siti” (İrlandiya) - 1:0

İlk oyun - 1:0

21:00. AİK (İsveç) - "Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) - 2:0

İlk oyun - 0:0

21:00. "Zarya” (Beltsı, Moldova) - "Apollon” (Kipr) - 1:2

İlk oyun - 0:3

21:30. "Fola Eş” (Lüksemburq) - "İnter” (Azərbaycan) - 4:1

İlk oyun – 0:1

21:30. "Qalatasaray” (Türkiyə) - "Ostersun” (İsveç) - 1:1

İlk oyun - 0:2

21:30. "Utrext” (Hollandiya) - "Valletta” (Malta) - 3:1

İlk oyun - 0:0

21:30. "Botev” (Bolqarıstan) - "Beytar” (Yerusəlim, İsrail) - 4:0

İlk oyun - 1:1

21:45. "Lütsern” (İsveçrə) - "Osiyek” (Xorvatiya) - 2:1

İlk oyun - 0:2

22:00. "Domjale” (Sloveniya) - "Valyur” (İslandiya) - 3:2

İlk oyun - 2:1

22:00. AEL (Kipr) - "Proqres” (Lüksemburq) - 2:1

İlk oyun - 1:0

22:00. "Lex” (Polşa) - "Hoqesund” (Norveç) - 2:0

İlk oyun - 2:3

22:00. "Skenderbeu” (Albaniya) - "Kayrat” (Qazaxıstan) - 2:0

İlk oyun - 1:1

22:30. "Mladost” (Monteneqro) - "Şturm” (Avstriya) - 0:3

İlk oyun - 1:0

22:30. "Srvena Zvezda” (Serbiya) - "İrtış” (Qazaxıstan) - 2:0

İlk oyun – 1:1

22:30. "Yagelloniya” (Polşa) - "Qəbələ” (Azərbaycan) - 0:2

İlk oyun - 1:1

22:45. "Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - "Aberdin” (Şotlandiya) - 0:2

İlk oyun - 1:1

22:45. "Qoritsa” (Sloveniya) - "Panionios” (Yunanıstan) - 2:3

İlk oyun - 0:2

23:00. "Videoton” (Macarıstan) - "Kalyu” (Estoniya) - 1:1

İlk oyun - 3:0

23:15. "Reykyavik” (İslandiya) - "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 0:2

İlk oyun - 1:3