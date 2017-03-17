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    Avropa Liqasında 1/4 finala bütün vəsiqələrin sahibləri müəyyənləşib

    Mançester Yunayted, Anderlext, Ayaks və Roma klubları qələbə qazanıb© Courtesy İmage

    Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanan bütün komandaların adları müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, 1/8 final mərhələsinin son 5 cavab görüşü meydan sahibləri üçün uğurlu alınıb.

    İngiltərənin "Mançester Yunayted", Belçikanın "Anderlext", Hollandiyanın "Ayaks" və İtaliyanın "Roma" klubları qələbə qazanıb. Lakin "Roma"ya Fransa "Lion"u üzərində qələbə kifayət etməyib. 1/4 finala "Lion" yüksəlib. Bundan başqa, Almaniya "Şalke"si ölkənin digər təmsilçisi "Borussiya" (Mönhenqladbax) komandası ilə səfər heç-heçəsi sayəsində mərhələ adlayıb.

    Avropa Liqası, 1/16 final

    Cavab görüşləri

    16 mart

    22:00. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 4:1

    Qollar: Vinsent Abubakar, 10. Rayan Babel, 22; 75. Cenk Tosun, 84 - Tarik Elyunussi, 31

    Qırmızı vərəqə: Vinsent Abubakar, 39 ("Beşiktaş")

    Baş hakim: Maykl Oliver (İngiltərə)

    İstanbul, "Vodafone Arena"

    İlk oyun - 1:1

    22:00. "Krasnodar" (Rusiya) - "Selta" (İspaniya) - 0:2

    Qol: Uqo Mallo, 52. Yaqo Aspas, 80

    Qırmızı vərəqə: Şarl Kabore, 86 ("Krasnodar")

    Baş hakim: Ruddi Buke (Fransa)

    Krasnodar stadionu

    İlk oyun - 1:2

    22:00. "Genk" (Belçika) - "Gent" (Belçika) - 1:1

    Qol: Timati Kastanyi, 20 - Luis Verstraete, 84

    Baş hakim: Alberto Undiano Malyenko (İspaniya)

    Genk, "Luminus Arena"

    İlk oyun - 5:2

    17 mart

    00:05. "Borussiya" (Mönhenqladbax, Almaniya) - "Şalke" (Almaniya) - 2:2

    Qollar: Andreas Kristiansen, 26. Mahmud Dahud, 45+2 - Leon Qoretska, 54. Nabil Bentaleb, 68-penalti ilə

    Baş hakim: Mark Klattenburq (İngiltərə)

    Mönhenqladbax, "Borussia-Park" stadionu

    İlk oyun - 1:1

    00:05. "Anderlext" (Belçika) - APOEL (Kipr) - 1:0

    Qol: Frank Açimponq, 65

    Baş hakim: Aleksey Kulbakov (Belarus)

    Brüssel, "Konstant Vanden Stok" stadionu

    İlk oyun - 1:0

    00:05. "Ayaks" (Hollandiya) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 2:0

    Qollar: Bertrand Traore, 23. Kasper Dolberq, 45+3 - penalti ilə

    Baş hakim: İvan Krujlyak (Slovakiya)

    "Amsterdam ArenA"

    İlk oyun - 1:2

    00:05. "Roma" (İtaliya) - "Lion" (Fransa) - 2:1

    Qollar: Kevin Strotman, 17. Lukas Tusar, 60-öz qapsına - Muktar Diaxabi, 16

    Baş hakim: Viktor Kaşşai (Macarıstan)

    Roma, "Olimpiko" stadionu

    İlk oyun - 2:4

    00:05. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Rostov" (Rusiya) - 1:0

    Qol: Xuan Mata, 70

    Baş hakim: Gediminas Majeyka (Litva)

    Mançester, "Old Trafford" stadionu

    İlk oyun - 1:1

    Daha əvvəl Türkiyənin "Beşiktaş", İspaniyanın "Selta" və Belçikanın "Genk" komandaları da mərhələ adlayıb. 

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