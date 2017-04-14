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    Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarından 3-ü yekunlaşıb

    Hazırda Fransada Lionla Türkiyə Beşiktaşı arasındakı qarşılaşma davam edir© Ащещ: readfootball.com

    Bakı. 14 aprel. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarından 3-ü başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, qrup mərhələsində "Qəbələ"nin rəqibi olmuş "Anderlext" klubu Belçikada İngiltərə "Mançester Yunayted"inə məğlubiyyətdən qurtulmağı bacarıb. Belçikanın digər təmsilçisi "Genk" İspaniyada "Selta"ya minimal fərqlə uduzub. Hollandiyada isə "Ayaks" Almaniyanın "Şalke 04" komandası üzərində inamlı qələbə qazanıb.

    Hazırda Fransada "Lion"la Türkiyə "Beşiktaş"ı arasındakı qarşılaşma davam edir.

    Cavab görüşləri aprelin 20-də keçiriləcək.

    Avropa Liqası

    1/4 final, ilk oyunlar

    13 aprel

    23:05. "Ayaks” (Hollandiya) – "Şalke” (Almaniya) - 2:0

    Qol: Davi Klassen, 23-penalti ilə; 52

    Baş hakim: Sergey Karasyov (Rusiya)

    23:05. "Selta” (İspaniya) – "Genk” (Belçika) - 3:2

    Qollar: Pione Sisto, 15. Yaqo Aspas, 18. Con Gidetti, 38 - Jan-Pol Boetius, 10. Tomas Buffel, 67

    Baş hakim: Kleman Tyurpen (Fransa)

    23:05. "Anderlext” (Belçika) – "Mançester Yunayted” (İngiltərə) - 1:1

    Qol: Leander Dendonker, 84 - Henrik Mxitaryan, 37

    Baş hakim: Feliks Brıx (Almaniya)

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