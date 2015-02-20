​Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin oyunları keçirilib

Bakı. 20 fevral. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinin ilk qarşılaşmaları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, ən gərgin qarşılaşma Şotlandiyada yerli "Seltik" ilə İtaliyanın "İnter" klubları arasında baş tutub.
Maraqlı idman şəraitində keçən matç 3:3 hesabı ilə başa çatıb.
UEFA Avropa Liqası, 1/16 final
"Guingamp" (Fransa) — "Dinamo" (Ukrayna) — 2:1
"Dnepr" (Ukrayna) — "Olimpiakos" (Yunanıstan) — 2:0
"Yanq Boyz" (İsveçrə) — "Everton" (İngiltərə) — 1:4
"Torino" (İtaliya) — "Atletik" (İspaniya) — 2:2
"Volfsburq" (Almaniya) — "Sportinq" (Portuqaliya) — 2:0
"Olborq" (Danimarka) — "Brügge" (Belçika) — 1:3
"Trabzonspor" (Türkiyə) — "Napoli" (İtaliya) — 0:4
"Roma" (İtaliya) — "Feyenoord" (Niderland) — 1:1
PSV (Niderland) — "Zenit" (Rusiya) — 0:1
"Ayaks" (Niderland) — "Legiya" (Polşa) — 1:0
"Sevilya" (İspaniya) — "Borussiya" (Almaniya) — 1:0
"Anderlext" (Belçika) — "Dinamo" (Rusiya) — 0:0
"Vilyarreal" (İspaniya) — "Zalsburq" (Avstriya) — 2:1
"Liverpul" (İngiltərə) — "Beşiktaş" (Türkiyə) — 1:0
"Tottenhem" (İngiltərə) — "Fiorentina" (İtaliya) — 1:1
"Seltik" (Şotlandiya) — "İnter" (İtaliya) — 3:3
1/16 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları, bir həftə sonra, fevralın 26-da keçiriləcək.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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