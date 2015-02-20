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    ​Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin oyunları keçirilib

    Ən gərgin oyun Şotlandiyada Seltik və İnter arasında baş tutub

    Bakı. 20 fevral. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinin ilk qarşılaşmaları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ən gərgin qarşılaşma Şotlandiyada yerli "Seltik" ilə İtaliyanın "İnter" klubları arasında baş tutub.

    Maraqlı idman şəraitində keçən matç 3:3 hesabı ilə başa çatıb.

    UEFA Avropa Liqası, 1/16 final

    "Guingamp" (Fransa) — "Dinamo" (Ukrayna) — 2:1

    "Dnepr" (Ukrayna) — "Olimpiakos" (Yunanıstan) — 2:0

    "Yanq Boyz" (İsveçrə) — "Everton" (İngiltərə) — 1:4

    "Torino" (İtaliya) — "Atletik" (İspaniya) — 2:2

    "Volfsburq" (Almaniya) — "Sportinq" (Portuqaliya) — 2:0

    "Olborq" (Danimarka) — "Brügge" (Belçika) — 1:3

    "Trabzonspor" (Türkiyə) — "Napoli" (İtaliya) — 0:4

    "Roma" (İtaliya) — "Feyenoord" (Niderland) — 1:1

    PSV (Niderland) — "Zenit" (Rusiya) — 0:1

    "Ayaks" (Niderland) — "Legiya" (Polşa) — 1:0

    "Sevilya" (İspaniya) — "Borussiya" (Almaniya) — 1:0

    "Anderlext" (Belçika) — "Dinamo" (Rusiya) — 0:0

    "Vilyarreal" (İspaniya) — "Zalsburq" (Avstriya) — 2:1

    "Liverpul" (İngiltərə) — "Beşiktaş" (Türkiyə) — 1:0

    "Tottenhem" (İngiltərə) — "Fiorentina" (İtaliya) — 1:1

    "Seltik" (Şotlandiya) — "İnter" (İtaliya) — 3:3

    1/16 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları, bir həftə sonra, fevralın 26-da keçiriləcək.

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