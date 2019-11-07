Avropa Liqası: Bu gün IV turun görüşləri keçiriləcək - AFİŞA

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində IV turun oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qarabağ" Kiprdə APOEL-in qonağı olacaq. A qrupunun digər matçında lider "Sevilya" Lüksemburqda "Düdelanj"la üz-üzə gələcək.
Azərbaycan millisinin futbolçusu Pavel Paşayevin çıxış etdiyi Ukraynanın "Aleksandriya" klubu Fransa "Sent-Etyen"ini qəbul edəcək.
Türkiyə təmsilçilərinin hər üçü bu tur oyunlarını səfərdə keçirəcək. "Trabzonspor" Rusiyada "Krasnodar"la, "Başakşehir" Avstriyada "Volfsberq"lə, "Beşiktaş" isə Portuqaliyada "Braqa" ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, ötən gün Portuqaliyada "Gimaraynş" və İngiltərənin "Arsenal" komandaları üz-üzə gəlib. Görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
7 noyabr
A qrupu
21:55. APOEL (Kipr) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
21:55. "Düdelanj" (Lüksemburq) - "Sevilya" (İspaniya)
Xal durumu: "Sevilya" - 9, "Qarabağ" - 4, "Düdelanj" - 3, APOEL - 1.
B qrupu
21:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
21:55. "Luqano" (İsveçrə) - "Malmö" (İsveç)
Xal durumu: "Kopenhagen" - 5, "Dinamo" - 5, "Malmö" - 4, "Luqano" - 1
C qrupu
21:55. "Bazel" (İsveçrə) - "Xetafe" (İspaniya)
21:55. "Krasnodar" (Rusiya) - "Trabzonspor" (Türkiyə)
Xal durumu: "Bazel" - 7, "Xetafe" - 6, "Krasnodar" - 3, "Trabzonspor" - 1.
D qrupu
21:55. "Rusenborq" (Norveç) - "Sportinq" (Portuqaliya)
21:55. LASK (Avstriya) - PSV (Hollandiya)
Xal durumu: PSV - 7, "Sportinq" - 6, LASK - 4, "Rusenborq" - 0
E qrupu
21:55. "Latsio" (İtaliya) - "Seltik" (Şotlandiya)
21:55. ÇFR (Rumıniya) - "Renn" (Fransa)
Xal durumu: "Seltik" - 7, ÇFR - 6, "Latsio" - 3, "Renn" - 1.
F qrupu
21:55. "Standard" (Belçika) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)
6 noyabr
21:55. "Gimaraynş" (Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə) - 1:1
Xal durumu: "Arsenal" - 10, "Ayntraxt" - 6, "Standard" - 3, "Gimaraynş" - 1.
G qrupu
23:00. "Feyenoord" (Hollandiya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)
23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Portu" (Portuqaliya)
Xal durumu: "Yanq Boyz" - 6, "Portu" - 4, "Reyncers" - 4, "Feyenoord" - 3.
H qrupu
24:00. "Espanyol" (Espanyol) - Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
24:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - MOİK (Moskva, Rusiya)
Xal durumu: "Espanyol" - 7, "Lüdoqorets" - 6, "Ferentsvaroş" - 4, MOİK - 0
I qrupu
24:00. "Volfsburq" (Almaniya) - "Gent" (Belçika)
24:00. "Aleksandriya" (Ukrayna) - "Sent-Etyen" (Fransa)
Xal durumu: "Gent" - 5, "Volfsburq" - 5. "Sent-Etyen" - 2, "Aleksandriya" - 2.
J qrupu
24:00. "Borussiya" (Mönxenqladbax, Almaniya) - "Roma" (İtaliya)
24:00. "Volfsberq" (Avstriya) - "Başakşehir" (Türkiyə)
Xal durumu: "Roma" - 5, "Başakşehir" - 4, "Volfsberq" - 4, "Borussiya" - 2.
K qrupu
24:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Beşiktaş" (Türkiyə)
24:00. "Vulverhempton" (İngiltərə) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya)
Xal durumu: "Braqa" - 7, "Vulverhempton" - 6, "Slovan" - 4, "Beşiktaş" - 0.
L qrupu
19:50. "Astana" (Qazaxıstan) - AZ (Hollandiya)
24:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Partizan" (Serbiya)
Xal durumu: "Mançester Yunayted" - 7, AZ - 5, "Partizan" - 4, "Astana" - 0.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi