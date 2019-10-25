Avropa Liqası: "Sevilya" böyük hesabla qalib gəlib, "Qarabağ" 2-ci pillənin şəriksiz sahibi olub

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində III tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qarabağ" Kipr APOEL-i ilə 2:2 hesablı heç-heçə edərək, xallarını 4-ə çatdırıb.
A qrupunun digər matçında "Sevilya" İspaniyada Lüksemburq "Düdelanj"ına 3:0 hesabı ilə qalib gələrək, 9 xalla liderliyini möhkəmlədib. Azərbaycan təmsilçisi isə 4 xalla 2-ci pillənin şəriksiz sahibinə çevrilib.
Türkiyə klubları bu tur öz oyunlarını doğma meydanda keçiriblər. "Trabzonspor" Rusiya "Krasnodar"ına 0:2, "Beşiktaş" Portuqaliya "Braqa"sına 1:2 hesabı ilə uduzub. Yalnız "Başakşehir" Avstriya "Volfsberq"inə qalib gəlməyib bacarıb - 1:0.
Azərbaycan millisinin üzvü Pavel Paşayevin çıxış etdiyi Ukrayna "Aleksandriya"sı isə Fransada "Sent-Etyen"lə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Paşayev bu matçda sonadək meydanda olub.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
A qrupu
20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - APOEL (Kipr) - 2:2
23:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Düdelanj" (Lüksemburq) - 3:0
Xal durumu: "Sevilya" - 9, "Qarabağ" - 4, "Düdelanj" - 3, APOEL - 1.
B qrupu
23:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 1:1
23:00. "Malmö" (İsveç) - "Luqano" (İsveçrə) - 2:1
Xal durumu: "Kopenhagen" - 5, "Dinamo" - 5, "Malmö" - 4, "Luqano" - 1
C qrupu
23:00. "Xetafe" (İspaniya) - "Bazel" (İsveçrə) - 0:1
23:00. "Trabzonspor" (Türkiyə) - "Krasnodar" (Rusiya) - 0:2
Xal durumu: "Bazel" - 7, "Xetafe" - 6, "Krasnodar" - 3, "Trabzonspor" - 1.
D qrupu
23:00. "Sportinq" (Portulqaliya) - "Rusenborq" (Norveç) - 1:0
23:00. PSV (Hollandiya) - LASK (Avstriya) - 0:0
Xal durumu: PSV - 7, "Sportinq" - 6, LASK - 4, "Rusenborq" - 0
E qrupu
23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Latsio" (İtaliya) - 2:1
23:00. "Renn" (Fransa) - ÇFR (Rumıniya) - 0:1
Xal durumu: "Seltik" - 7, ÇFR - 6, "Latsio" - 3, "Renn" - 1.
F qrupu
23:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Vitoriya" (Portuqaliya) - 3:2
23:00. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Standard" (Belçika) - 2:1
Xal durumu: Arsenal - 9, "Ayntraxt" - 6, "Standard" - 3, "Vitoriya" - 0
G qrupu
20:55. "Portu" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 1:1
20:55. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Feyenoord" (Hollandiya) - 2:0
Xal durumu: "Yanq Boyz" - 6, "Portu" - 4, "Reyncers" - 4, "Feyenoord" - 3.
H qrupu
20:55. MOİK (Moskva, Rusiya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - 0:1
20:55. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Espanyol" (İspaniya) - 0:1
Xal durumu: "Espanyol" - 7, "Lüdoqorets" - 6, "Ferentsvaroş" - 4, MOİK - 0
I qrupu
20:55. "Gent" (Belçika) - "Volfsburq" (Almaniya) - 2:2
20:55. "Sent-Etyen" (Fransa) - "Aleksandriya" (Ukrayna) - 1:1
Xal durumu: "Gent" - 5, "Volfsburq" - 5. "Sent-Etyen" - 2, "Aleksandriya" - 2.
J qrupu
20:55. "Roma" (İtaliya) - "Borussiya" Mönxenqladbax, Almaniya) - 1:1
20:55. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Volfsberq" (Avstriya) - 1:0
Xal durumu: "Roma" - 5, "Başakşehir" - 4, "Volfsberq" - 4, "Borussiya" - 2.
K qrupu
20:55. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Braqa" (Portuqaliya) - 1:2
20:55. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Vulverhempton" (İngiltərə) - 1:2
Xal durumu: "Braqa" - 7, "Vulverhempton" - 6, "Slovan" - 4, "Beşiktaş" - 0.
L qrupu
20:55. "Partizan" (Serbiya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 0:1
20:55. AZ (Hollandiya) - "Astana" (Qazaxıstan) - 6:0
Xal durumu: "Mançester Yunayted" - 7, AZ - 5, "Partizan" - 4, "Astana" - 0.
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