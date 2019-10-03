Avropa Liqası: Pavel Paşayevin komandası ilk xalını qazanıb, "Beşiktaş" uduzub

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində II turun oyunlarına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq G, H, I, J, K, L qruplarındakı matçlar oynanılıb.
Azərbaycan millisinin futbolçusu Pavel Paşayevin çıxış etdiyi Ukraynanın "Aleksandriya" klubu da qrup mərhələsində növbəti görüşünü keçirib. Komanda Belçikanın "Gent" kollektivini qəbul edib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb və "Aleksandriya" turnirdə ilk xalını qazanıb. Matça start heyətdə başlayan Paşayev sonadək meydanda olub.
Türkiyə təmsilçilərindən "Başakşehir" evdə Almaniya "Borussiya"sı (Mönxenqladbax) ilə heç-heçə edib - 1:1. "Beşiktaş" isə İstanbulda İngiltərənin "Vulverhempton" komandasına uduzub - 0:1.
Avropa Liqası qrup mərhələsi, II tur
G qrupu
20:55. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 2:1
20:55. "Feyenoord" (Hollandiya) - "Portu" (Portuqaliya) - 2:0
Xal durumu: "Portu" - 3, "Reyncers" - 3, "Yanq Boyz" - 3, "Feyenoord" - 3.
H qrupu
20:55. MOİK (Rusiya) - "Espanyol" (İspaniya) - 0:2
20:55. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - 0:3
Xal durumu: "Lüdoqorets" - 6, "Espanyol" - 4, "Ferentsvaroş" - 1, MOİK - 0.
I qrupu
20:55. "Sent-Etyen" (Fransa) - "Volfsburq" (Almaniya) - 1:1
20:55. "Aleksandriya" (Ukrayna) - "Gent" (Belçika) - 1:1
Xal durumu: "Gent" - 4, "Volfsburq" - 4. "Sent-Etyen" - 1. "Aleksandriya" - 1.
J qrupu
20:55. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Borussiya" (Mönxenqladbax, Almaniya) - 1:1
20:55. "Volfsberq" (Avstriya) - "Roma" (İtaliya) - 1:1
Xal durumu: Roma - 4, "Volfsberq" - 4, "İstanbul Başakşehir" - 1, "Borussiya" - 1.
K qrupu
20:55. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Vulverhempton" (İngiltərə) - 0:1
20:55. "Braqa" (Portuqaliya) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - 2:2
Xal durumu: "Braqa" - 4, "Slovan" - 4, "Vulverhempton" - 3. "Beşiktaş" - 0,
L qrupu
18:50. "Astana" (Qazaxıstan) - "Partizan" (Serbiya) - 1:2
20:55. AZ (Hollandiya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 0:0
Xal durumu: "Mançester Yunayted" - 4, "Partizan" - 4, AZ - 2, "Astana" - 0.
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