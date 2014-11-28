​Avropa Liqası: günün bütün nəticələri

Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Avropa Liqasının qrup mərhələsində 5-ci turun oyunlarına yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, "F" qrupunda mübarizə aparan Azərbaycanın "Qarabağ" klubu səfərdə Fransanın "Sent-Etyen" klubu ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
Qrupun digər qarşılaşmasında Milanın "İnter" kollektivi Ukraynanın "Dnepr" klubundan 2:1 hesabı ilə üstün olub və vaxtından əvvəl play-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Turun digər nəticələri:
A qrupu
"Vilyareal" (İspaniya) – "Borussiya" (Münhenqladbax, Almaniya) – 2:2
"Sürix" (İsveçrə) – "Apollon" (Kipr) – 3:1
B qrupu
HJK (Finlandiya) – "Kopenhagen" (Danimarka) – 2:1
"Torino" (İtaliya) – "Brügge" (Belçika) – 0:0
C qrupu
"Asteras" (Yunanıstan) – "Beşiktaş" (Türkiyə) – 2:2
"Tottenhem" (İngiltərə) – "Partizan" (Serbiya) – 1:0
D qrupu
"Seltik" (Şotlandiya) – "Zalsburq" (Avstriya) – 1:3
"Astra" (Rumıniya) – "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – 1:0
E qrupu
"Eştoril" (Portuqaliya) – PSV (Hollandiya) – 3:2 (oyun birinci hissədən sonra güclü yağış səbəbindən dayandırılıb)
"Dinamo" (Moskva, Rusiya) – "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 2:1
G qrupu
"Feyenoord" (Hollandiya) – "Seviliya" (İspaniya) – 2:0
"Rieka" (Xorvatiya) – "Standard" (Belçika) – 2:0
N qrupu
"Volfsburq" (Almaniya) – "Everton" (İngiltərə) – 0:2
"Krasnodar" (Rusiya) – "Lill" (Fransa) – 1:1
I qrupu
"Sparta" (Çexiya) – "Napoli" (İtaliya) – 0:0
"Slovan" (Slovakiya) – "Yanq Boyz" (İsveçrə) – 1:3
J qrupu
"Olborq" (Danimarka) – "Styaua" (Rumıniya) – 1:0
"Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) – "Riu Ave" (Portuqaliya) – 2:0
K qrupu
"Guingamp" (Fransa) – "Fiorentina" (İtaliya) – 1:2
"Dinamo" (Belarus) – PAOK (Yunanıstan) – 0:2
L qrupu
"Trabzonspor" (Türkiyə) – "Metallist" (Ukrayna) – 3:1
"Lokeren" (Belçika) – "Legiya" (Polşa) – 1:0
News DepartmentXəbərin müəllifi
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