Futbol üzrə Avropa Çempionatının qalibi vəfat etdi - FOTO

İtaliyanın "Milan" futbol komandasının keçmiş hücumçusu Pyerino Pratı 73 yaşında dünyasını dəyişib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İtaliya komandasının "Twitter"dəki səhifəsi paylaşıb.

"Footbal İtaliya"nın məlumatında görə, idmançı uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Prati 1967-ci ildən 1973-cü ilə qədər "Milan"ın şərəfini qoruyub. O, komandası ilə birlikdə İtaliya cempionatının, Çempionlar Liqasının qalibi olub, həmçinin iki dəfə ölkə Kubokunu qazanıb.

Prati İtaliya yığmasının heyətində 1968-ci ildə Avropa Çempionatının qızıl medallarının, 1970-ci ildə isə futbol üzrə Dünya Çempionatının gümüş medallarının da sahibi olub.

Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero.



Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY