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    ​AVRO-2016-nın təsnifat mərhələsi. 6-cı turun nəticələri - VİDEO

    Portuqaliya Ronaldonun het-triki sayəsində Ermənistanı məğlub edib

    Bakı. 14 İyun. REPORT.AZ/ Ötən gün futbol üzrə Avropa Çempionatı-2016-nın təsnifat mərhələsi çərçivəsində 6-cı turun ikinci gününün oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci günün oyunları çərçivəsində 8 matç baş tutub.

    AÇ-2016. Təsnifat. 6-cı tur

    D Qrupu

    İrlandiya - Şotlandiya - 1:1

    Qollar: Uolters 38 (1:0). O'Şi 47 (1:1 - avtoqol).

    Polşa - Gürcüstan - 4:0

    Qollar: Milik 62 (1:0). Levandovski R. 89 (2:0). Levandovski R. 90 (3:0). Levandovski R. 90 (4:0).

    Cəbəllütariq - Almaniya - 0:7

    Qollar: Şürrle 28 (0:1). Kruze 47 (0:2). Gündoğan 51 (0:3). Belarabi 57 (0:4). Şürrle 65 (0:5). Şürrle 71 (0:6). Kruze 81 (0:7).

    F Qrupu

    Finlandiya - Macarıstan - 0:1

    Qollar: Ştiber 82 (0:1).

    Şimali İrlandiya - Rumıniya - 0:0

    Farer adaları - Yunanıstan - 2:1

    Qollar: Hansson 32 (1:0). Olsen B. 70 (2:0). Papastatopulos 84 (2:1).

    İ Qrupu

    Ermənistan - Portuqaliya - 2:3

    Qollar: Pisselli 15 (1:0). Ronaldu 29 (1:1 - pen.). Ronaldu 55 (1:2). Ronaldu 58 (1:3). Mkoyan 72 (2:3).

    Danimarka - Serbiya - 2:0

    Qollar: Poulsen Y. 13 (1:0). Poulsen Y. 87 (2:0).

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