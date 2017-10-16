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    "Atletiko"nun “Qarabağ”la oyun üçün Bakıya gələcəyi heyəti müəyyənləşib

    Baş məşqçi Dieqo Simeone 3 qapıçı, 6 müdafiəçi, 7 yarımmüdafiəçi və 4 hücumçunu heyətə daxil edib

    Bakı. 16 oktyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasının III turunda “Qarabağ”ın qonağı olacaq İspaniyanın “Atletiko” komandası Bakıya 20 futbolçu ilə gələcək.

    “Report” Madrid təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Dieqo Simeone oktyabrın 18-də Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq matç üçün 3 qapıçı, 6 müdafiəçi, 7 yarımmüdafiəçi və 4 hücumçunu heyətə daxil edib.

    Yerli vaxtla saat 14:00-da yola düşəcək “Atletiko” Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına çatacaq.

    Qapıçılar: Yan Oblak, Migel Anhel Moyya, Aksel Verner

    Müdafiəçilər: Dieqo Qodin, Filipe Luis, Lukas Ernandes, Şime Vrsalko, Stefan Saviç, Xose Mariya Ximenes

    Yarımmüdafiəçilər: Koke, Saul Nyiqes, Tomas Partey, Qabi Fernandes, Yannik Karrasko, Auqusto Fernandes, Nikolas Qaytan

    Hücumçular: Fernando Torres, Antuan Qrizmann, Kevin Qameyro, Anhel Korrea

    Qeyd edək ki, “Qarabağ” - “Atletiko” oyunu saat 20:00-da başlayacaq.

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