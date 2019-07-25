"Arsenal" və "Neftçi" komandalarının start heyətləri müəyyənləşib

Rusiyada UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Arsenal" və "Neftçi"nin start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar.

"Arsenal": 36. Mixail Levaşov, 6. Maksim Belyayev, 8. Giya Qriqalava, 9. Kirill Kombarov (K), 11. Sergey Tkaçyov, 20. Qoran Çauşiç, 21. Viktor Alvares, 22. Daniil Lesovoy, 23. İqor Qorbatenko, 29. Lamek Banda, 30. Aleksandru Tudorie

"Neftçi": 1.Səlahət Ağayev, 5.Anton Krivotsyuk, 6.Voislav Stankoviç, 8.Emin Mahmudov (K), 10.Dario Frederiko, 19.Rauf Əliyev, 25.Kirilo Petrov, 26.Ömər Buludov, 28.Stiven Jozef-Monroz, 36.Mamadu Kane, 93.Soni Mustivar

Qeyd edək ki, qarşılaşma bu gün saat 21:00-da başlayacaq. Cavab matçı bir həftə sonra Bakıda olacaq.