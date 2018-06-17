Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ Futbol üzrə dünya çempionatında F qrupunun açılış oyununda üz-üzə gələcək Almaniya və Meksika yığmalarının start heyəti açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar ilk dəqiqədən aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:
Almaniya: 1. Manuel Noyer, 2. Marvin Plattenhardt, 5. Mats Hummels, 6. Sami Xedira, 7. Yulian Draksler, 8. Toni Kroos, 9. Timo Verner, 10. Məsut Özil, 13. Tomas Müller, 17. Jerom Boatenq, 18. Coşua Kimmix
Meksika: 13. Gilyermo Oçoa, 2. Uqo Ayala, 3. Karlos Salsedo, 7. Migel Layun, 11. Karlos Vela, 14. Xavyer Ernandes, 15. Ektor Moreno, 16. Ektor Errera, 18. Andres Quardado, 22. İrvinq Lozano, 23. Xesus Qalyardo
Moskvadakı "Lujniki" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlanacaq.
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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