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    Almaniya milli komandasının dünya çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Bəzi futbolçular heyətə daxil edilməyib

    Bakı. 1 iyun. REPORT.AZ/ Almaniya Futbol İttifaqı Rusiyadakı dünya çempionatı üçün yekun heyətə düşən futbolçuların adlarını vaxtından əvvəl açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, "23-lüy"ə Fransa PSJ-sinin qapıçısı Kevin Trapp, "Bayer"in müdafiəçisi Conatan Ta, "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi Sebastyan Rudi və "Frayburq"un hücumçusu Nils Petersen düşməyib.

    Qapıçılar: Bernd Leno ("Bayer"), Manuel Noyer (“Bavariya”), Mark-Andre ter Stegen (“Barselona”)

    Müdafiəçilər: Jerom Boatenq, Mats Hummels, Niklas Zyule, Yozua Kimmix (hamısı "Bavariya"), Mattias Qinter ("Borussiya" Münhenqladbax), Yonas Hektor ("Köln"), Marvin Plattenxardt ("Herta"), Antonio Rüdiqer ("Çelsi")

    Yarımmüdafiəçilər: Yulian Brandt ("Bayer"), Yulian Draksler (PSJ), İlkay Gündoğan ("Mançester Siti"), Sami Xedira ("Yuventus"), Toni Kroos ("Real"), Leon Qoretska, ("Bavariya"), Məsut Özil ("Arsenal")

    Hücumçular: Mario Qomes ("Ştutqart"), Marko Roys ("Borussiya" Dortmund), Lera Sane ("Mançester Siti"), Tomas Müller ("Bavariya"), Timo Verner ("Leyptsiq")

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