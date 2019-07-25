Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq

Bu gün UEFA Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk matçlarına yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, son oyun günündə 40 qarşılaşma keçiriləcək.
Avropa Liqası
II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
25 iyul
17:30. “Pünik” (Ermənistan) - “Yablonets” (Çexiya)
18:45. “Ventspils” (Latviya) - “Qzira” (Malta)
19:00. “Qəbələ” (Azərbaycan) - "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan)
19:30. "Partizani" (Albaniya) - "Şerif" (Moldova)
19:30. AEK (Larnaka, Kipr) - "Levski" (Sofiya, Bolqarıstan)
20:30. “Utrext” (Hollandiya) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
20:45. “Çixura” (Gürcüstan) - "Aberdin" (Şotlandiya)
20:55. "Honved" (Macarıstan) - "Universitatya” (Krayova, Rumıniya)
21:00. “Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus) - “Esbyerq” (Danimarka)
21:00. "Alaşkert" (Ermənistan) - "Styaua" (Rumıniya)
21:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) - "Ordabası" (Qazaxıstan)
21:00. “Molde” (Norveç) - "Çukariçki" (Serbiya)
21:00. “Flora” (Estoniya) - “Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya)
21:00. “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə) - "Olimpiya" (Lyublyana, Sloveniya)
21:00. “Lexiya” (Qdansk, Polşa) - "Brondbü" (Danimarka)
21:00. “Hoqesun” (Norveç) - “Şturm” (Qraz, Avstriya)
21:00. “Arsenal” (Tula, Rusiya) - “Neftçi” (Azərbaycan)
21:30. “Konnak” (Uels) - “Partizan” (Serbiya)
21:30. “Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) - “Spartak” (Trnava, Slovakiya)
21:30. MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - “Osiyek” (Xorvatiya)
21:30. “Hapoel Beer-Şeva” (İsrail) - “Kayrat” (Qazaxıstan)
22:00. "Pyast" (Polşa) - "Riqa" (Latviya)
22:00. “Feherver” (Macarıstan) - “Vaduts” (Lixtenşteyn)
22:00. “Norrçöpinq” (İsveç) – “Liepaya” (Latviya)
22:15. “Lütsern” (İsveçrə) - “Klaksvik” (Farer adaları)
22:30. "Jöness" (Lüksemburq) - “Vitoriya” (Portuqaliya)
22:30. “Aris” (Yunanıstan) - AEL (Limasol, Kipr)
22:30. AZ (Alkmaar, Hollandiya) – “Hakken” (İsveç)
22:30. “Gent” (Belçika) - “Vitorul” (Rumıniya)
22:30. “Dunayska Streda” (Slovakiya) - “Atromitos” (Yunanıstan)
22:45. “Vulverhempton” (İngiltərə) - “Kruzaders” (Şimali İrlandiya)
22:45. “Strasburq” (Fransa) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)
22:45. “Reyncers” (Şotlandiya) - “Progres” (Lüksemburq)
22:45. "Buduçnost" (Podqoritsa, Monteneqro) - “Zarya” (Luqansk, Ukrayna)
22:45. "Domjale" (Sloveniya) - “Malmö” (İsveç)
23:00. "Valür" (İslandiya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
23:00. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) – “Apollon” (Kipr)
23:00. “Torino” (İtaliya) - "Debretsen" (Macarıstan)
23:00. “Legiya” (Varşava, Polşa) - “Kuopio” (Finlandiya)
23:00. “Espanyol” (İspaniya) - “Styarnan” (İslandiya)
24 iyul
20:00. "Slovan" (Slovakiya) – “Ferronikeli” (Kosovo) - 2:1
23 iyul
19:00. "Ararat" (Ermənistan) - “Linkoln” (Cəbəllütariq) - 2:0
19:45. "HB Torshavn" (Farer adaları) - "Linfild" (Şimali İrlandiya) - 2:2
19:55. "Şkendiya" (Makedoniya) - "Düdelanj" (Lüksemburq) - 1:2
22:00. “Santa Koloma” (Andorra) - "Astana" (Qazaxıstan) - 0:0
22:30. "Tre Penne" (San-Marino) - "Suduva" (Litva) - 0:5
Qeyd edək ki, cavab görüşləri 30 iyul - 1 avqustda keçiriləcək.
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