Dünyanın ən yaşlı peşəkar futbolçusu klubu ilə müqaviləni uzadıb

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Bakı. 11 yanvar. REPORT.AZ/ Dünyanın ən yaşlı peşəkar futbolçusu Kazuyoşi Miura futbolçu karyerasını sonlandırmaq istəmir.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Yaponiyanın "Yakohama" klubunda oynayan 52 yaşlı oyunçu klubu ilə müqaviləni daha bir il uzadıb.
Yaponiya yığmasının sabiq üzvü karyerasında 34-cü mövsümünü keçirəcək.
Qeyd edək ki, Kazuyoşi Miura ən yaşlı futbolçu kimi tarixə düşüb. "Yakohama" Yaponiyanın II liqasında çıxış edir.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi