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"Zirə" - "Neftçi" matçının başlama saatı açıqlanıb

"Zirə" - "Neftçi" matçının başlama saatı açıqlanıb Premyer Liqada XXVII turun oyun cədvəli məlum oldu. Eyni gündə və eyni saatda keçiriləcək turun 1 görüşü “CBC Sport” telekanalı, 1-i cbcsport.az, biri isə Peşəkar Futbol Liqasının yutub kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.
Futbol
10 May , 2022 16:54
Zirə - Neftçi matçının başlama saatı açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXVII turun oyun cədvəli açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, görüşlər eyni gündə və eyni saatda keçiriləcək.

Turun 3 matçı “CBC Sport” telekanalı, "cbcsport.az" və Peşəkar Futbol Liqasının yutub kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

15 may (bazar)

17:00. "Səbail" – “Qarabağ”
“ASCO Arena”, 17:00

17:00. "Sabah" – "Sumqayıt"
“Bank Respublika Arena”, (“CBC Sport”/canlı)

17:00. “Şamaxı” – “Qəbələ”
Şamaxı şəhər stadionu, (pfl.az/canlı)

17:00. “Zirə” – “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu, (cbcsport.az/canlı)

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