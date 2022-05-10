"Zirə" - "Neftçi" matçının başlama saatı açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXVII turun oyun cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, görüşlər eyni gündə və eyni saatda keçiriləcək.
Turun 3 matçı “CBC Sport” telekanalı, "cbcsport.az" və Peşəkar Futbol Liqasının yutub kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.
15 may (bazar)
17:00. "Səbail" – “Qarabağ”
“ASCO Arena”, 17:00
17:00. "Sabah" – "Sumqayıt"
“Bank Respublika Arena”, (“CBC Sport”/canlı)
17:00. “Şamaxı” – “Qəbələ”
Şamaxı şəhər stadionu, (pfl.az/canlı)
17:00. “Zirə” – “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu, (cbcsport.az/canlı)