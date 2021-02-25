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"Yuventus"un futbolçusu "Portu" ilə matçdan sonra huşunu itirib

"Yuventus"un futbolçusu "Portu" ilə matçdan sonra huşunu itirib 29 yaşlı hücumçu daha sonra tibbi müayinədən keçib
Futbol
25 Fevral , 2021 15:39
Yuventusun futbolçusu Portu ilə matçdan sonra huşunu itirib
Alvaro Morata

İtaliyanın "Yuventus" klubunun futbolçusu Alvaro Morata Çempionlar Liqasının 1/8 finalında Portuqaliyada "Portu"ya qarşı ilk matçdan sonra huşunu itirib.

"Report" "La Gazzetta dello Sport "a istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı hücumçu daha sonra tibbi müayinədən keçib.

İspaniyalı forvarda viral infeksiya diaqnozu qoyulduqdan sonra o, sağalmağa başlayıb. Buna baxmayaraq, futbolçu Turin təmsilçisinin dünənki məşqini buraxıb.

Qeyd edək ki, "Yuventus" Portuqaliyada rəqibinə 1:2 hesabı ilə uduzub. Komandalar arasında cavab oyunu martın 9-da olacaq.

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