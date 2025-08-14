Haqqımızda

Bolqarıstan klubunun baş məşqçisi: "Sabah"la ilk oyundakı nəticəni qorumağı düşünmürdük"

Bolqarıstan klubunun baş məşqçisi: "Sabah"la ilk oyundakı nəticəni qorumağı düşünmürdük" "Report"un məlumatına görə, bunu Bolqarıstanın "Levski" komandasının baş məşqçisi Xulio Velaskes "Sabah"a qarşı keçirdikləri UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.
Futbol
14 avqust 2025 22:17
Bolqarıstan klubunun baş məşqçisi: Sabahla ilk oyundakı nəticəni qorumağı düşünmürdük

"Levski" "Sabah"la ilk oyundakı nəticəni qorumağa çalışmayıb.

"Report"un məlumatına görə, bunu Bolqarıstanın "Levski" komandasının baş məşqçisi Xulio Velaskes "Sabah"a qarşı keçirdikləri UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

O, pley-off mərhələsinə yüksəlməyin sevindirici olduğunu söyləyib:

"İlk oyundakı hesabı qorumağı düşünmürdük. Futbolçularımla fəxr edirəm. Çox gözəl qələbə qazandıq. "Sabah"ın heyətində yüksək səviyyəli futbolçular var. Onlar zaman-zaman bizə çətin anlar yaşatdılar. İlk oyunla müqayisədə cəmi 1 oyunçu dəyişikliyi etmişdik. Cavab matçında bir az rahat görünə bilərdik. Futbolçularım veirlən tapşırıqlaırn üstəsindən layiqincə gəldilər".

Mütəxəssis "Levski"nin cavab qarşılaşmasında etibarlı oyun sərgilədiyini vurğulayıb:

"Düşünürəm ki, komandamız həm müdafiə, həm də hücum xəttində etibarlı çıxış etdi. Biz rəqibdən asılı olaraq oyun planımızı dəyişə bilərik".

Qeyd edək ki, "Sabah" - "Levski" görüşü qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi