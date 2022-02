UEFA "Qarabağ"la oyunda dubl etmiş futbolçunu fərqləndirib

UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter səhifəsi növbəti dəfə "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, turnirin sosial şəbəkə hesabında "Marsel"in Fransada "köhlən atlar"a 3:1 hesabı ilə qalib gəldiyi pley-off mərhələsinin ilk oyununda Arkadiuş Milikin vurduğu qolların videosu yayımlanıb.

Postun üstündə isə "Arkadiuş Milik qapı qarşısında boşluq tapanda..." yazılıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ"la "Marsel" arasında cavab matçı fevralın 24-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılacaq. Qarşılaşma saat 21:45-də başlayacaq.