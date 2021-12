UEFA "Qarabağ"ın legioneri ilə bağlı paylaşım edib

UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter səhifəsi "Qarabağ"ın futbolçusu Kadi Borgeslə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, postda Ağdam klubunun Kiprdə "Omoniya"nı 4:1 hesabı ilə məğlub etdiyi qrup mərhələsinin II tur oyununda braziliyalı yarımmüdafiəçinin vurduğu baxımlı qolun videosu yerləşdirilib.

Müxtəlif klublardan daha 3 futbolçunun fərqləndiyi epizodların yer aldığı paylaşımda "Uzaq məsafədən vurulmuş hansı qol daha yaxşıdır"? sualı da ünvanlanıb.

Qeyd edək ki, Kadi Borgesin sözügedən qolu Konfrans Liqasında qrup mərhələsinin ən yaxşısı seçilib.