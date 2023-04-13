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UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilir

UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilir Bu gün UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına start veriləcək.
Futbol
13 Aprel , 2023 07:45
UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilir

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, açılış matçında turnirin pley-offunda "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran Belçika "Gent"i İngiltərənin "Vest Hem" klubunu sınağa çəkəcək.

Bunda başqa, Polşa "Lex"i İtaliya "Fiorentina"sını, Niderlandın "AZ Alkmaar" komandası Belçika "Anderlext"ini, İsveçrə "Bazel"i isə Fransanın "Nitsa" kollektivini qəbul edəcək.

UEFA Konfrans Liqası
1/4 final
13 aprel

"Gent" (Belçika) - "Vest Hem" (İngiltərə)

"Lex" (Polşa) - "Fiorentina" (İtaliya)

"AZ Alkmaar" (Niderland) - "Anderlext" (Belçika)

"Bazel" (İsveçrə) - "Nitsa" (Fransa)

Qeyd edək ki, bu raundun cavab görüşləri aprelin 20-də keçiriləcək.

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Rus versiyası Сегодня пройдут игры четвертьфинала Лиги конференций УЕФА

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