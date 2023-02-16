UEFA Konfrans Liqası: "Trabzonspor" İsveçrə klubunu qəbul edəcək

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionu "Qarabağ" Bakıda Belçikanın "Gent" klubunu qəbul edəcək.
Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Trabzonspor" İsveçrə "Bazel"ini sınağa çəkəcək.
UEFA Konfrans Liqası, pley-off mərhələsi
İlk oyunlar
21:45. “Qarabağ” (Azərbaycan) - “Gent” (Belçika)
21:45. “Trabzonspor” (Türkiyə) - “Bazel” (İsveçrə)
21:45. “Budo Qlimt” (Norveç) - “Lex” (Polşa)
21:45. “Braqa” (Portuqaliya) - “Fiorentina” (İtaliya)
00:00. “Latsio” (İtaliya) - “CFR Kluj” (Rumıniya)
00:00. AEK (Larnaka, Kipr) - “Dnepr-1” (Ukrayna)
00:00. “Şerif” (Moldova) - “Partizan” (Serbiya)
00:00. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Anderlext” (Belçika)
Qeyd edək ki, bu raundun cavab görüşləri fevralın 23-də olacaq.