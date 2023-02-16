Haqqımızda

UEFA Konfrans Liqası: "Trabzonspor" İsveçrə klubunu qəbul edəcək

UEFA Konfrans Liqası: "Trabzonspor" İsveçrə klubunu qəbul edəcək Pley-off mərhələsinə start veriləcək
Futbol
16 Fevral , 2023 07:45
UEFA Konfrans Liqası: Trabzonspor İsveçrə klubunu qəbul edəcək

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionu "Qarabağ" Bakıda Belçikanın "Gent" klubunu qəbul edəcək.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Trabzonspor" İsveçrə "Bazel"ini sınağa çəkəcək.

UEFA Konfrans Liqası, pley-off mərhələsi

İlk oyunlar

21:45. “Qarabağ” (Azərbaycan) - “Gent” (Belçika)

21:45. “Trabzonspor” (Türkiyə) - “Bazel” (İsveçrə)

21:45. “Budo Qlimt” (Norveç) - “Lex” (Polşa)

21:45. “Braqa” (Portuqaliya) - “Fiorentina” (İtaliya)

00:00. “Latsio” (İtaliya) - “CFR Kluj” (Rumıniya)

00:00. AEK (Larnaka, Kipr) - “Dnepr-1” (Ukrayna)

00:00. “Şerif” (Moldova) - “Partizan” (Serbiya)

00:00. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Anderlext” (Belçika)

Qeyd edək ki, bu raundun cavab görüşləri fevralın 23-də olacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Лига конференций: "Трабзонспор" встретится с "Базелем"

Ən çox oxunan xəbərlər

Saməddin Əsədov: Azərbaycanın 4-cü peykinin orbita buraxılması üzrə hazırlıq işləri sürətləndiriləcək
Saməddin Əsədov: "Azərbaycanın 4-cü peykinin orbita buraxılması üzrə hazırlıq işləri sürətləndiriləcək"
9 Fevral , 2023 15:14
FHN Türkiyəyə növbəti humanitar yardım barədə məlumat yayıb
FotoFHN Türkiyəyə növbəti humanitar yardım barədə məlumat yayıb
10 Fevral , 2023 07:41
Səhiyyə Nazirliyi immuniteti gücləndirməyin üsullarını açıqlayıb
Səhiyyə Nazirliyi immuniteti gücləndirməyin üsullarını açıqlayıb
10 Fevral , 2023 11:18
Azərbaycan iqtisadiyyatında işləyənlərin sayı 1,5 % artıb
Azərbaycan iqtisadiyyatında işləyənlərin sayı 1,5 % artıb
10 Fevral , 2023 14:39
“Xocəsən” metro stansiyası istiqamətində yeni marşrut xətti təşkil edilib
“Xocəsən” metro stansiyası istiqamətində yeni marşrut xətti təşkil edilib
10 Fevral , 2023 17:30
Çavuşoğlu: Ceyhun qardaşımın ayağı uğurlu oldu, bu gün azərbaycanlı xilasedicilər üç nəfəri sağ çıxartdı
Çavuşoğlu: "Ceyhun qardaşımın ayağı uğurlu oldu, bu gün azərbaycanlı xilasedicilər üç nəfəri sağ çıxartdı"
11 Fevral , 2023 16:07
İtaliyalı nazir: Ağdamdakı dağıntıları heç kəs təsəvvür edə bilmirdi
İtaliyalı nazir: "Ağdamdakı dağıntıları heç kəs təsəvvür edə bilmirdi"
13 Fevral , 2023 14:22
Azərbaycanda turizm sahəsində qrant alanlar istifadə etmədikləri məbləği geri qaytarmayacaq
Azərbaycanda turizm sahəsində qrant alanlar istifadə etmədikləri məbləği geri qaytarmayacaq
14 Fevral , 2023 11:41
General Etibar Mirzəyev: Hər kəs əlindən gəldiyi qədər Türkiyə üçün nəsə etməyə çalışır
General Etibar Mirzəyev: "Hər kəs əlindən gəldiyi qədər Türkiyə üçün nəsə etməyə çalışır"
14 Fevral , 2023 15:15
Konyaspora keçən Mahir Emreli: Dinamoda oynamamağımın səbəbi mən deyildim - EKSKLÜZİV
"Konyaspor"a keçən Mahir Emreli: "Dinamo"da oynamamağımın səbəbi mən deyildim" - EKSKLÜZİV
14 Fevral , 2023 17:53

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi