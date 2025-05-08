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UEFA Çempionlar Liqası: Həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqası: Həftənin rəmzi komandası açıqlanıb UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin cavab matçlarının ardından həftənin rəmzi komandası açıqlanıb.
Futbol
8 may 2025 20:15
UEFA Çempionlar Liqası: Həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin cavab matçlarının ardından həftənin rəmzi komandası açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, heyətdə "İnter"in (İtaliya) və PSJ-nin (Fransa) 4, "Barselona"nın (İspaniya) 3 futbolçusu yer alıb.

Qapıçı: Yann Zommer ("İnter")

Müdafiəçilər: Əşrəf Hakimi (PSJ), Markinios (PSJ), Françesko Açerbi ("İnter"), Jerar Martin ("Barselona")

Yarımmüdafiəçilər: Nikolo Barella ("İnter"), Frenki de Yonq ("Barselona"), Fabian Ruis (PSJ)

Hücumçular: Lamin Yamal ("Barselona"), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ), Lautaro Martines ("İnter").

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