UEFA Bakıda qol vuran futbolçunu fərqləndirib

UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter hesabı Fransanın "Marsel" klubunun futbolçusu Matteo Genduzi haqqında paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, postda 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin pley-off mərhələsinin cavab oyununda "Qarabağ"a vurduğu qol yayımlanıb. Bu, qarşılaşmadakı 2-ci qol olub.
Paylaşımda "Genduzi hücumu başlayır və bitirir" yazılıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Marsel" görüşü qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Fransadakı ilk matçda "köhlən atlar" 1:3 hesabı ilə uduzub.
Guendouzi starts the move, Guendouzi finishes the move...— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague)
#UECL pic.twitter.com/amohIWmlcH March 1, 2022