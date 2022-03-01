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UEFA Bakıda qol vuran futbolçunu fərqləndirib

UEFA Bakıda qol vuran futbolçunu fərqləndirib UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter hesabı Fransanın "Marsel" klubunun futbolçusu Matteo Genduzi haqqında paylaşım edib.
Futbol
1 Mart , 2022 14:31
UEFA Bakıda qol vuran futbolçunu fərqləndirib

UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter hesabı Fransanın "Marsel" klubunun futbolçusu Matteo Genduzi haqqında paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, postda 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin pley-off mərhələsinin cavab oyununda "Qarabağ"a vurduğu qol yayımlanıb. Bu, qarşılaşmadakı 2-ci qol olub.

Paylaşımda "Genduzi hücumu başlayır və bitirir" yazılıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Marsel" görüşü qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Fransadakı ilk matçda "köhlən atlar" 1:3 hesabı ilə uduzub.

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