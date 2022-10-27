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UEFA Avropa Liqası: Daha yeddi komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazana bilər

UEFA Avropa Liqası: Daha yeddi komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazana bilər Ümumilikdə 8 qrupda 16 qarşılaşma baş tutacaq
Futbol
27 Oktyabr , 2022 07:45
UEFA Avropa Liqası: Daha yeddi komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazana bilər

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində bu gün V turun oyunları keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, ümumilikdə 8 qrupda 16 qarşılaşma baş tutacaq.

Türkiyə təmsilçilərindən "Fənərbağça" İstanbulda Fransa "Renn"ini qəbul edəcək. B qrupunun digər qarşılaşmasında AEK (Larnaka) Kiprdə Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) komandası ilə üz-üzə gələcək.

Qonşu ölkənin digər komandası "Trabzonspor" Serbiyada "Srvena Zvezda"nın qonağı olacaq. H qrupunda "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Monako" (Fransa) görüşü də baş tutacaq.

V turun matçlarından sonra PSV (Niderland), "Lüdoqorets" (Bolqarıstan), "Yunion" (Belçika), "Braqa" (Portuqaliya), "Mançester Yunayted" (İngiltərə), "Qarabağ" (Azərbaycan) və "Ferentsvaroş" (Macarıstan) növbəti mərhələyə vəsiqəni rəsmiləşdirə bilər.

UEFA Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, IV tur

26 oktyabr

A qrupu

20:45. PSV (Niderland) - "Arsenal" (İngiltərə)

20:45. "Sürix" (İsveçrə) - "Budö Qlimt" (Norveç)

Xal durumu: "Arsenal" - 12, PSV - 7, "Budö Qlimt" - 4, "Sürix" – 0

B qrupu

20:45. AEK (Larnaka, Kipr) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Renn" (Fransa)

Xal durumu: "Fənərbaxça" – 10, "Renn" – 10, AEK – 3, “Dinamo” - 0

C qrupu

20:45. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Betis" (İspaniya)

23:00. HİK (Finlandiya) - "Roma" (İtaliya)

Xal durumu: "Betis" - 10, "Lüdoqorets" - 7, "Roma" - 4, HİK - 1

D qrupu

20:45. "Malmö" (İsveç) - "Yunion" (Belçika)

20:45. "Yunion" (Berlin, Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya)

Xal durumu: "Yunion" - 10, "Braqa" - 7, "Yunion" (Berlin) - 6, "Malmö" - 0

E qrupu

23:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Şerif" (Moldova)

23:00. "Omoniya" (Kipr) - "Real Sosyedad" (İspaniya)

Xal durumu: "Real Sosyedad" - 12, "Mançester Yunayted" - 9, "Şerif" - 3, "Omoniya" - 0

F qrupu

20:45. "Latsio" (İtaliya) - "Midtüllan" (Danimarka)

23:00. "Şturm" (Avstriya) - "Feyenoord" (Niderland)

Xal durumu: "Feyenoord" - 5, "Midtüllan" - 5, "Latsio" - 5, "Şturm" - 5

G qrupu

23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

23:00. "Nant" (Fransa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

Xal durumu: "Frayburq" - 12, "Qarabağ" - 7, "Nant" - 3, "Olimpiakos" - 1

H qrupu

23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Monako" (Fransa)

23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Trabzonspor" (Türkiyə)

Xal durumu: "Ferentsvaroş" - 9, "Trabzonspor" - 6, "Monako" - 6, "Srvena Zvezda" - 3

Qeyd edək ki, daha əvvəl Türkiyənin "Fənərbağça", İngiltərənin "Arsenal", Fransanın "Renn", Almaniyanın "Frayburq", İspaniyanın "Betis" və "Real Sosyedad" klubları qrupdan çıxmağı təmin edib.

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