İsveçrə yığmasının baş məşqçisi Murat Yakın Şimali İrlandiya millisinə 9,3 kq şokolad göndərib.

"Report"un məlumatına görə, 47 yaşlı türk əsilli mütəxəssis 2022-ci il dünya çempionatının son seçmə qrup oyununda İtaliya ilə qolsuz heç-heçə etdiyi üçün komandaya təşəkkürünü bildirib.

Qarşılaşmanın nəticəsi İsveçrənin birbaşa DÇ-2022-nin final mərhələsində iştirakını təmin edib. İtaliya isə martda pley-offda mübarizə aparacaq.