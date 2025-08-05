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“Şkendiya”və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

“Şkendiya”və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək “Şkendiya” (Şimali Makedoniya) və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
5 avqust 2025 20:48

UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək “Şkendiya” (Şimali Makedoniya) və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, “Todor Proeski” stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-də başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

"Qarabağ": Mateus Koxalski, Mateus Silva, Abdullah Zubir, Emanuel Addai, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kadi Borges , Toral Bayramov, Pedro Bikalyo, Kevin Medina, Nəriman Axundzadə

"Şkendiya: Babukar Qaye, Aleksander Trumçi, İmran Fetai, Klisman Çake, Ronaldo Uebster, Reşat Ramadani, Adamu Əlhəssən, Fabris Tamba, Endrit Krasniqi, Liridon Lyatifi, Besart İbraimi

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