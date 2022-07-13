Haqqımızda

"Sabah" "Fənərbağça" və "Portu"nun sabiq futbolçusu ilə müqavilə imzalayıb

"Sabah" "Fənərbağça" və "Portu"nun sabiq futbolçusu ilə müqavilə imzalayıb “Sabah” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
Futbol
13 İyul , 2022 15:43
Sabah Fənərbağça və Portunun sabiq futbolçusu ilə müqavilə imzalayıb

“Sabah” klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Paytaxt təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, seneqallı Abdulaye Ba ilə 1+1 illik müqavilə imzalanıb.

Mərkəz müdafiəçisi karyerası ərzində Portuqaliyanın “Portu” (2012 - 2014), “Sportinq” (Kovilya, 2010/2011), “Akademika” (2011/2012), “Gimaraynş” (2013/2014), “Moreyrense” (2020 - 2022), “Aroka” (2021/2022), İspaniyanın “Rayo Valyekano” (2014/2015, 2017 - 2019), “Deportivo” (2019/2020), Türkiyənin “Fənərbağça” (2015/2016), “Alanyaspor” (2016/2017), Almaniyanın “Münhen 1860” (2016/2017) və Rumıniyanın “Dinamo” (Buxarest, 2020/2021) klublarında çıxış edib.

31 yaşlı oyunçu Seneqal millisinin heyətində 6 oyun keçirib.

Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir”
"Şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir”
13 İyul , 2022 14:32
Azərbaycanda meymunçiçəyi ilə bağlı şübhəli hal yoxdur - RƏSMİ
Azərbaycanda meymunçiçəyi ilə bağlı şübhəli hal yoxdur - RƏSMİ
13 İyul , 2022 12:18
USAID: Əsas prioritetlərimizdən biri 30 il sonra doğma evlərinə qayıdanlara dəstək verməkdir
USAID: "Əsas prioritetlərimizdən biri 30 il sonra doğma evlərinə qayıdanlara dəstək verməkdir"
13 İyul , 2022 11:43
İlham Əliyev Çex Respublikasının yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Çex Respublikasının yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB
12 İyul , 2022 16:35
Şabranda baş verən yanğınla əlaqədar 1 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib    
FotoŞabranda baş verən yanğınla əlaqədar 1 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib    
12 İyul , 2022 16:09
MN: Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub
MN: "Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"
12 İyul , 2022 10:40
Tovuz döyüşlərindən 2 il ötür
Tovuz döyüşlərindən 2 il ötür
12 İyul , 2022 00:00
Hulusi Akar: “Türkiyə Azərbaycanla bir ordu halında fəaliyyət göstərir”
Hulusi Akar: “Türkiyə Azərbaycanla bir ordu halında fəaliyyət göstərir”
9 İyul , 2022 17:02
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri: Plenumda az sayda şikayətlərə baxılması vətəndaşların narazılığına səbəb olur
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri: "Plenumda az sayda şikayətlərə baxılması vətəndaşların narazılığına səbəb olur"
9 İyul , 2022 10:37
Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını təbrik edib
Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını təbrik edib
9 İyul , 2022 10:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi