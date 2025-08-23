Haqqımızda

"Roma" Polşa çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer etməyə yaxındır İtaliyanın "Roma" klubu Polşa təmsilçisi "Legia"nın müdafiəçisi Yan Ziolkovskini transfer etməyə yaxındır.
Futbol
23 avqust 2025 16:34
İtaliyanın "Roma" klubu Polşa təmsilçisi "Legiya"nın müdafiəçisi Yan Siolkovskini transfer etməyə yaxındır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

"Canavarlar" müqavilə müddəti 2028-ci ildə başa çatacaq 20 yaşlı oyunçunu sıralarına cəlb etməkdə israrlıdır. Siolkovski özü də A Seriyasında çıxış etməyə müsbət yanaşır. Futbolçu ilə bağlanacaq sözləşmənin şərtləri razılaşdırılıb.

Qeyd edək ki, Yan Siolkovski ötən mövsüm bütün yarışlarda 28 matçda 2 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.

