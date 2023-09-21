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"Qarabağ" və "Molde" komandalarının start heyətləri bəlli olub

"Qarabağ" və "Molde" komandalarının start heyətləri bəlli olub Bakıda UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin I turunda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Norveçin "Molde" klublarının start heyətləri bəlli olub.
Futbol
21 Sentyabr , 2023 19:38
Qarabağ və Molde komandalarının start heyətləri bəlli olub

Bakıda UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin I turunda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Norveçin "Molde" klublarının start heyətləri bəlli olub.

"Report" xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

"Qarabağ": 99. Andrey Lunyov, 2. Mateu Silva, 5. Maksim Medvedev (k), 81. Kevin Medina, 44. Elvin Cəfərquliyev, 6. Julio Romao, 8. Marko Yankoviç, 7. Yassin Benzia, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir, 18. Juninyo

"Molde": 1. Yakob Karlstrom, 25. Andres Hagelskyaer, 2. Martin Byornbak, 3. Kasper Oyvann, 28. Kristoffer Hogen, 15. Markus Kaasa, 6. Martin Ellinqsen, 16. Emil Breyvik, 31. Matias Lovik, 9. Veton Berişa, 7. Maqnus VolffEikrem (k)

Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılacaq görüş saat 20:45-də başlayacaq.

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