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"Qarabağ" bu gün Avstriyada ikinci yoxlama oyununu keçirəcək

"Qarabağ" bu gün Avstriyada ikinci yoxlama oyununu keçirəcək Avstriyada təlim-məşq toplanışını davam etdirən "Qarabağ" bu gün növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.
Futbol
1 İyul , 2023 10:15
Qarabağ bu gün Avstriyada ikinci yoxlama oyununu keçirəcək

Avstriyada təlim-məşq toplanışını davam etdirən "Qarabağ" bu gün növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.

"Report"un məlumatına görə, "köhlən atlar" ikinci sınağında Polşa "Legiya"sı ilə qarşılaşacaq. "Kössen Arena"da oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

Ağdam klubu Avstriyadakı ilk matçında Macarıstan "Ferentsvaroş"u ilə 3:3 hesablı heç-heçə edib.

Yoxlama oyunu
1 iyul

20:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Legiya" (Polşa)
Avstriya, "Kössen Arena".

Qeyd edək ki, "Qarabağ"ın üçüncü rəqibinin adı hələlik bəlli deyil.

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