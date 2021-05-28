"Qalatasaray" klubu Azərbaycanı təbrik etdi

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı İstanbul təmsilçisinin rəsmi feysbuk səhifəsində türk və azərbaycanca paylaşım edilib.

"Dost və qardaş ölkə Azərbaycanın Respublika Günü mübarək olsun", - paylaşımda qeyd olunub.