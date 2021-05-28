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"Qalatasaray" klubu Azərbaycanı təbrik etdi

"Qalatasaray" klubu Azərbaycanı təbrik etdi Türkiyənin "Qalatasaray" klubu 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
Futbol
28 May , 2021 11:08
Qalatasaray klubu Azərbaycanı təbrik etdi

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı İstanbul təmsilçisinin rəsmi feysbuk səhifəsində türk və azərbaycanca paylaşım edilib.

"Dost və qardaş ölkə Azərbaycanın Respublika Günü mübarək olsun", - paylaşımda qeyd olunub.

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