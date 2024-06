"Qalatasaray"ın futbolçusu Çempionlar Liqasında mövsümün ən yaxşı qolunun müəllifi olub - VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasında 2023/2024 mövsümünün ən yaxşı qolu müəyyənləşib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Azarkeşlərin səsverməsinə əsasən, Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun futbolçu Tetenin qolu ən yaxşı adına layiq görülüb.

24 yaşlı braziliyalı hücumçu Danimarkanın "Kopenhagen" komandası ilə qrup matçında fərqlənib.

Qeyd edək ki, həmin qarşılaşma heç-heçə başa çatıb - 2:2.