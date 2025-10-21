İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    "Nottingem"in yeni baş məşqçisinin adı məlum olub

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 08:56
    Nottingemin yeni baş məşqçisinin adı məlum olub

    İngiltərəli mütəxəssis Şon Dayç "Nottingem Forest" futbol klubunun yeni baş məşqçisi olacaq.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə nüfuzlu insayder Fabrisio Romano sosial şəbəkələrdəki səhifələrində məlumat verib.

    Məlumata görə, tərəflər şifahi razılığa gəliblər və müqavilə 2027-ci ilin iyununa qədər qüvvədə olacaq. "Everton"un keçmiş məşqçisi bu ilin yanvarından işsiz qaldığından İngiltərə Premyer Liqasına qayıtmağa hazırdır.

    54 yaşlı Dayç üçün bu, məşqçilik karyerasında dördüncü klub olacaq - bundan əvvəl o, "Uotford", "Byornli" və "Everton"a rəhbərlik edib.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Nottingem Forest" baş məşqçi Angelos Postekoqlu ilə yollarını ayırıb.

    "Nottingem Forest" Baş məşqçi Şon Dayç
    Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера "Ноттингем Форест" после увольнения Постекоглу

    Son xəbərlər

    09:11

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində III tura start verilir

    Futbol
    09:03

    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" əsas mərhələdə ikinci oyununu bu gün keçirəcək

    Komanda
    08:56

    "Nottingem"in yeni baş məşqçisinin adı məlum olub

    Futbol
    08:45

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)

    Maliyyə
    08:27

    KİV: Rusiya və ABŞ xarici işlər nazirlərinin görüşü təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:59

    BMT baş katibi Vyetnama səfər edəcək

    Digər ölkələr
    07:48

    Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicə kursunu tamamlayıb

    Digər ölkələr
    07:13

    ABŞ-nin maliyyə naziri: G7-dən Rusiyaya təzyiqi artırmasını gözləyirik

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti