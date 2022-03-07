Niderland futbol tarixinin rəmzi komandası açıqlanıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Niderland futbol tarixinin rəmzi komandasını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, A komandasında 3-4-3 taktiki sxeminə yer verilib.
Qapıçı: Edvin van der Saar
Müdafiəçilər: Yap Stam, Ronald Kuman, Rud Krol
Yarımmüdafiəçilər: Frank Raykard, Yohan Neskens, Vim van Hanegen, Yohan Kroyf
Hücumçular: Ruud Qullit, Marko van Basten, Rob Rensenbrink
Qeyd edək ki, Frank de Bur, Edqar Davids, Klarens Zeedorf, Dennis Berqkamp, Aryen Robben, Patrik Klyuvert B, Uesli Sneyder və Rud van Nistelroy C komandasına daxil edilib.