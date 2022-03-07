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Niderland futbol tarixinin rəmzi komandası açıqlanıb

Niderland futbol tarixinin rəmzi komandası açıqlanıb Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Niderland futbol tarixinin rəmzi komandasını açıqlayıb.
Futbol
7 Mart , 2022 10:54
Niderland futbol tarixinin rəmzi komandası açıqlanıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Niderland futbol tarixinin rəmzi komandasını açıqlayıb.

"Report"un məlumatına görə, A komandasında 3-4-3 taktiki sxeminə yer verilib.

Qapıçı: Edvin van der Saar

Müdafiəçilər: Yap Stam, Ronald Kuman, Rud Krol

Yarımmüdafiəçilər: Frank Raykard, Yohan Neskens, Vim van Hanegen, Yohan Kroyf

Hücumçular: Ruud Qullit, Marko van Basten, Rob Rensenbrink

Qeyd edək ki, Frank de Bur, Edqar Davids, Klarens Zeedorf, Dennis Berqkamp, Aryen Robben, Patrik Klyuvert B, Uesli Sneyder və Rud van Nistelroy C komandasına daxil edilib.

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