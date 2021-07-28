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"Neftçi" və "Olimpiakos" komandalarının start heyəti açıqlanıb

"Neftçi" və "Olimpiakos" komandalarının start heyəti açıqlanıb UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyununda üz-üzə gələcək "Neftçi" və Yunanıstanın "Olimpiakos" klublarının start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
179
28 İyul , 2021 19:32
Neftçi və Olimpiakos komandalarının start heyəti açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyununda üz-üzə gələcək "Neftçi" və Yunanıstanın "Olimpiakos" klublarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar.

"Neftçi": 30. Aqil Məmmədov, 3. Mamadu Mboc, 6. Voislav Stankoviç, 8. Emin Mahmudov, 10. Sezar Meza Kolli, 11. Harramiz Soareş, 14. Romen Bask, 24. Yusuf Laval, 26. Ömər Buludov. 29. Samir Buqrin, 36. Mamadu Kane

Baş məşqçi: Samir Abasov

"Olimpiakos": 88. Konstantinos Tsolakis, 3. Ruben Semedu, 9. Ahmed Hassan, 18. Pyer Kunde, 19. Giorqos Masuras, 24. Husseynu Ba, 25. Svetozar Markoviç, 27. Kenni Lala, 28. Matyö Valbuena, 66. Pape Sisse. 90. Vasilis Surlis

Baş məşqçi: Pedro Martins

Qeyd edək ki, "Bakcell Arena"da keçiriləcək "Neftçi" - "Olimpiakos" oyunu saat 21:00-da start götürəcək.

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İngilis versiyası Starting lineups of Neftchi and Olympiacos announced
Rus versiyası Обнародованы стартовые составы клубов "Нефтчи" и "Олимпиакос"

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