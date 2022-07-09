Haqqımızda

"Neftçi" - "Sivasspor" matçının başlama saatı açıqlanıb

"Neftçi" - "Sivasspor" matçının başlama saatı açıqlanıb Türkiyənin Bolu bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan “Neftçi”nin yerli "Sivasspor"a qarşı yoxlama matçının başlama saatı açıqlanıb.
Futbol
9 İyul , 2022 12:47
Neftçi - Sivasspor matçının başlama saatı açıqlanıb

Türkiyənin Bolu bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan “Neftçi”nin yerli "Sivasspor"a qarşı yoxlama matçının başlama saatı açıqlanıb.

"Report" "ağ-qaralar"ın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, görüş iyulun 11-i "The Sign Esentepe Hotel & Ski Center”in stadionunda oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, "Neftçi" Boludakı ilk sınaq matçında "Sakaryaspor"la heç-heçə edib - 1:1. "Ağ-qaralar"ın iyulun 15-dək təşkil olunacaq toplanışda daha bir oyun keçirməsi nəzərdə tutulub.

Bizim Twitter səhifəmizə abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Çilili deputat: “Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə vacib rol oynayıb”
Çilili deputat: “Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə vacib rol oynayıb”
8 İyul , 2022 14:20
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsinin qazpaylayıcı stansiyaları “Azəriqaz”a verilir
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsinin qazpaylayıcı stansiyaları “Azəriqaz”a verilir
8 İyul , 2022 14:18
Məişət zorakılığından zərərçəkmişlər üçün əlaqələndirmə komissiyası yaradılacaq - EKSKLÜZİV
Məişət zorakılığından zərərçəkmişlər üçün əlaqələndirmə komissiyası yaradılacaq - EKSKLÜZİV
8 İyul , 2022 12:43
“Uşaq hüquqları haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanıb - EKSKLÜZİV
“Uşaq hüquqları haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanıb - EKSKLÜZİV
8 İyul , 2022 12:12
Çilili deputat: “Azərbaycanın təcrübəsi Sakit Okean Alyansına üzv ölkələr üçün əhəmiyyətlidir”
Çilili deputat: “Azərbaycanın təcrübəsi Sakit Okean Alyansına üzv ölkələr üçün əhəmiyyətlidir”
8 İyul , 2022 11:31
QDTİB: “Cənubi Qafqaz ölkələri arasında sərhədyanı layihələrə dəstək verməyə çalışacağıq”
QDTİB: “Cənubi Qafqaz ölkələri arasında sərhədyanı layihələrə dəstək verməyə çalışacağıq”
7 İyul , 2022 18:42
QDTİB: “Neftin qiyməti azalacağı halda belə Azərbaycan iqtisadiyyatı daha müstəqil və güclü ola bilər”
QDTİB: “Neftin qiyməti azalacağı halda belə Azərbaycan iqtisadiyyatı daha müstəqil və güclü ola bilər”
7 İyul , 2022 17:42
Ukraynada müharibə dövründə yaşamaq izni alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub
Ukraynada müharibə dövründə yaşamaq izni alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub
6 İyul , 2022 15:54
Nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi qaydasına dəyişiklik edilir
Nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi qaydasına dəyişiklik edilir
5 İyul , 2022 19:18
Dövlət xidməti ət bazarında qiymətlərlə bağlı monitorinqlər keçirir
Dövlət xidməti ət bazarında qiymətlərlə bağlı monitorinqlər keçirir
5 İyul , 2022 17:11

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi