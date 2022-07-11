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"Neftçi" "Sivasspor"a uduzub

"Neftçi" "Sivasspor"a uduzub Türkiyənin Bolu şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" növbəti yoxlama oyununu keçirib.
Futbol
11 İyul , 2022 14:28
Neftçi Sivasspora uduzub

Türkiyənin Bolu şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" növbəti yoxlama oyununu keçirib.

"Report"un məlumatına görə, Laurentsiu Regekampfın baş məşqçi olduğu komanda Türkiyə Super Liqasında çıxış edən “Sivasspor”la üz-üzə gəlib.

“The Sign Esentepe Hotel & Ski Center”in stadionunda keçirilən qarşılaşma rəqibin minimal hesablı qələbəsi ilə bitib - 1:0. Görüşdə yeganə qolu 18-ci dəqiqədə İsaak Kofi vurub.

Qeyd edək ki, "Neftçi" Boludakı ilk yoxlama matçında "Sakaryaspor"la 1:1 hesablı heç-heçə edib. "Ağ-qaralar" hazırlıq prosesində daha bir matç keçirməyi planlaşdırır.

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