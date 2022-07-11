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"Neftçi" bu gün "Sivasspor"la qarşılaşacaq

"Neftçi" bu gün "Sivasspor"la qarşılaşacaq Türkiyənin Bolu şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" bu gün növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.
Futbol
11 İyul , 2022 09:02
Neftçi bu gün Sivassporla qarşılaşacaq

Türkiyənin Bolu şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" bu gün növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.

"Report"un məlumatına görə, Laurentsiu Regekampfın baş məşqçi olduğu komanda Türkiyə Super Liqasında çıxış edən “Sivasspor”la üz-üzə gələcək.

“The Sign Esentepe Hotel & Ski Center”in stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, "Neftçi" Boludakı ilk yoxlama matçında "Sakaryaspor"la 1:1 hesablı heç-heçə edib. "Ağ-qaralar" hazırlıq prosesində daha bir matç keçirməyi planlaşdırır.

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