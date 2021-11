Mourinyo 18 yaşlı hücumçuya 800 avroluq ayaqqabı alıb

İtaliya "Roma"sının baş məşqçisi Joze Mourinyo komandanın futbolçusu Feliks Afena-Qyana 800 avroluq idman ayaqqabısı alıb.

"Report"un məlumatına görə, portuqaliyalı mütəxəssis bu addımı "Cenoa" ilə A Seriyasının XIII tur matçından sonra atıb. Paytaxt təmsilçisinin 2:0 hesabı ilə qalib gəldiyi görüşdə 18 yaşlı hücumçu "dubl" edib. Bu matç Afena Qyanın "Roma"da debütü olub.

Qeyd edək ki, hazırda "Roma" 22 xalla 5-ci yerdə gedir.