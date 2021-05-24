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Millimizin rəqibi heyətini açıqladı

Millimizin rəqibi heyətini açıqladı Futbol üzrə Belarus yığmasının Azərbaycan millisi ilə yoldaşlıq matçı üçün yekun heyəti açıqlanıb
Futbol
24 May , 2021 15:56
Millimizin rəqibi heyətini açıqladı

Futbol üzrə Belarus yığmasının Azərbaycan millisi ilə yoldaşlıq matçı üçün yekun heyəti açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Georgi Kondratyev 23 oyunçuya dəvət göndərib.

Qapıçılar: Anton Çiçkan (BATE), Pavel Pavlyuçenko ("Rux"), Vladislav Vasilyuçek ("İsloç")

Müdafiəçilər: Denis Polyakov ("Kayrat", Qazaxıstan), Maksim Volodko (BATE), Kirill Peçenin ("Rux"), Nikolay Zolotov ("Kolos", Ukrayna), Maksim Şveçov ("Dinamo- Minsk"), Qleb Şevçenko, Ruslan Xadarkeviç (hər ikisi "Şaxtyor" Soliqorsk), İqor Zayats ("Qomel")

Yarımmüdafiəçilər: Yevgeni Yablonski (BATE), Maks Ebonq ("Astana", Qazaxıstan), Roman Yuzepçuk, Yevgeni Şevçenko, Denis Qreçixo (hamısı "Rux"), Vladislav Klimoviç ("Dinamo-Minsk"), Dmitri Podstrelov ("Şaxtyor" Soliqorsk), Dmitri Antilevski ("Torpedo-BelAZ"), Yevgeni Beryozkin ("Liepaya", Latviya), Pavel Sedko ("Dinamo-Brest")

Hücumçular: Maksim Skavış (BATE), Andrey Solovyey ("Qomel")

Qeyd edək ki, Belarus - Azərbaycan oyunu iyunun 2-də Minskdə keçiriləcək.

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